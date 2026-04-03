৪ বছরের আইনি লড়াই শেষে জয়, চেয়ারম্যান পদে শপথ নিলেন আতোয়ার

মানিকগঞ্জ জেলার দৌলতপুর উপজেলায় চার বছরের আইনি লড়াই শেষে চেয়ারম্যান পদ ফিরে পেলেন মো. আতোয়ার রহমান। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে মানিকগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে তিনি উপজেলার জিয়নপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে শপথ নেন।
জানা গেছে, ২০২২ সালের ৫ জানুয়ারি ষষ্ঠ ধাপের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে জিয়নপুর ইউনিয়নে ভোট গ্রহণ হয়। নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়ম ও কারচুপির অভিযোগ ওঠে। আতোয়ার দাবি করেন, তিনি ৬ হাজার ১০৪ ভোট পেয়েছেন এবং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বেলায়েত হোসেন ৪ হাজার ৩২০ ভোট পেয়েছেন। কিন্তু নির্বাচনী ফলাফলে বেলায়েত হোসেনকে চেয়ারম্যান ঘোষণা করা হয়। আতোয়ার নিজেকে জয়ী দাবি করে ২০২২ সালের ২৭ জানুয়ারি মানিকগঞ্জ আদালতে মামলা করেন।
আতোয়ার অভিযোগ করেন, তৎকালীন প্রভাবশালী একটি মহল তাঁর মামলাটি বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করে। পরে তিনি হাইকোর্টে রিট আবেদন করেন। দীর্ঘ আইনি লড়াই শেষে ২০২৬ সালের ২৫ জানুয়ারি হাইকোর্ট তাঁর পক্ষে রায় দেন। সেই রায়ের ভিত্তিতেই চার বছর পর তিনি তাঁর পদ ফিরে পেলেন।
আতোয়ারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে মানিকগঞ্জ জেলা প্রশাসক নাজমুন আরা সুলতানাসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
শপথ শেষে আতোয়ার রহমান বলেন, ‘এই লড়াই শুধু আমার ব্যক্তিগত ছিল না, এটা ছিল ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম। চার বছরের এই কঠিন পথচলা আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে। আজ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—এটাই সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। ইউনিয়নের সার্বিক উন্নয়ন, স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা এবং মানুষের সেবায় নিজেকে নিবেদিত রাখাই এখন আমার প্রধান লক্ষ্য।’
‘সরকারি রেটে জিলাপি বিক্রির’ কন্টেন্ট তৈরি করে রাতারাতি ভাইরাল হওয়া কুড়িগ্রামের দ্বীপচর নারায়ণপুরের বাসিন্দা দিনমজুর তাজুল ইসলাম তাঁর ফেসবুক পেজ ‘তাজু ভাই ২.০’ ফিরে পেয়েছেন। সোমবার (৬ এপ্রিল) থেকে পেজটি আবারও ফেসবুকে দৃশ্যমান হয়েছে। এর আগে গতকাল রোববার দুপুরে হঠাৎ করে পেজটি ‘উধাও’ হয়ে যায়।১ মিনিট আগে
নোয়াখালীর চাটখিল পৌর এলাকা থেকে খোকন নামে এক ব্যক্তির আগুনে পোড়ানো মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার দিবাগত রাত ১১টার দিকে চাটখিল পৌরসভার দৌলতপুর গ্রামের মন্ত্রী পোলসংলগ্ন ঝোপ থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করা হয়। আজ সোমবার সকালে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।২৫ মিনিট আগে
নেত্রকোনার কলমাকান্দা উপজেলার বড়খাপন ও পোগলা ইউনিয়নের কৃষকদের মধ্যে ফসলরক্ষা বাঁধ নির্মাণকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। গতকাল রোববার বিকেলে উপজেলার বড়খাপন ইউনিয়নের দত্তখিলা-নাগেরগাতী এলাকায় এ সংঘর্ষ হয়েছে।২৭ মিনিট আগে
প্রিন্টের বিল পরিশোধকে কেন্দ্র করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) ছাত্রদল নেতা আব্দুল্লাহ আল কাফীর নেতৃত্বে এক দোকানিকে মারধর করার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল রোববার (৫ এপ্রিল) রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন মার্কেটে এ ঘটনা ঘটে। এতে দোকানিসহ দুজন আহত হন। বর্তমানে দোকানটি বন্ধ রয়েছে।৩৩ মিনিট আগে