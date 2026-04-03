Ajker Patrika
মানিকগঞ্জ

৪ বছরের আইনি লড়াই শেষে জয়, চেয়ারম্যান পদে শপথ নিলেন আতোয়ার

ঘিওর, (মানিকগঞ্জ), প্রতিনিধি 
জিয়নপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. আতোয়ার রহমানকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানানো হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

মানিকগঞ্জ জেলার দৌলতপুর উপজেলায় চার বছরের আইনি লড়াই শেষে চেয়ারম্যান পদ ফিরে পেলেন মো. আতোয়ার রহমান। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে মানিকগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে তিনি উপজেলার জিয়নপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে শপথ নেন।

জানা গেছে, ২০২২ সালের ৫ জানুয়ারি ষষ্ঠ ধাপের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে জিয়নপুর ইউনিয়নে ভোট গ্রহণ হয়। নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়ম ও কারচুপির অভিযোগ ওঠে। আতোয়ার দাবি করেন, তিনি ৬ হাজার ১০৪ ভোট পেয়েছেন এবং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বেলায়েত হোসেন ৪ হাজার ৩২০ ভোট পেয়েছেন। কিন্তু নির্বাচনী ফলাফলে বেলায়েত হোসেনকে চেয়ারম্যান ঘোষণা করা হয়। আতোয়ার নিজেকে জয়ী দাবি করে ২০২২ সালের ২৭ জানুয়ারি মানিকগঞ্জ আদালতে মামলা করেন।

আতোয়ার অভিযোগ করেন, তৎকালীন প্রভাবশালী একটি মহল তাঁর মামলাটি বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করে। পরে তিনি হাইকোর্টে রিট আবেদন করেন। দীর্ঘ আইনি লড়াই শেষে ২০২৬ সালের ২৫ জানুয়ারি হাইকোর্ট তাঁর পক্ষে রায় দেন। সেই রায়ের ভিত্তিতেই চার বছর পর তিনি তাঁর পদ ফিরে পেলেন।

আতোয়ারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে মানিকগঞ্জ জেলা প্রশাসক নাজমুন আরা সুলতানাসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

শপথ শেষে আতোয়ার রহমান বলেন, ‘এই লড়াই শুধু আমার ব্যক্তিগত ছিল না, এটা ছিল ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম। চার বছরের এই কঠিন পথচলা আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে। আজ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—এটাই সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। ইউনিয়নের সার্বিক উন্নয়ন, স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা এবং মানুষের সেবায় নিজেকে নিবেদিত রাখাই এখন আমার প্রধান লক্ষ্য।’

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

ভাইরাল হওয়া সেই `তাজু ভাই ২.০ পেজ’ আবার সচল

নোয়াখালীর চাটখিলে আগুনে পোড়ানো মৃতদেহ উদ্ধার

নেত্রকোনায় ফসলরক্ষা বাঁধ নিয়ে দুই ইউনিয়নের কৃষকদের সংঘর্ষ, আহত ২০

বিল পরিশোধ নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা, দোকানিকে মারধর রাবি ছাত্রদল নেতার

