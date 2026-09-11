Ajker Patrika
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মানিকগঞ্জ

মাদক বিক্রিতে বাধা, যুবককে হাতুড়িপেটা করল নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ নেতা

ঘিওর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি  
আপডেট : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২০: ৫৭
মাদক বিক্রিতে বাধা, যুবককে হাতুড়িপেটা করল নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ নেতা
উত্তেজিত জনতা নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ নেতা রনি আহমেদের বাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাদক কারবারে বাধা দেওয়ায় মানিকগঞ্জের ঘিওরে এক যুবককে হাতুড়িপেটা করে গুরুতর আহত করার অভিযোগ উঠেছে নিষিদ্ধ এক ছাত্রলীগ নেতা ও তাঁর দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে। আজ শুক্রবার সকালে উপজেলার বড়টিয়া ইউনিয়নের হিজুলিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। হামলার পর এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এ ঘটনায় তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ।

নিষিদ্ধ ওই ছাত্রলীগ নেতার নাম রনি আহমেদ। তিনি বড়টিয়া ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক। ইউনিয়নের হিজুলিয়া গ্রামের বাসিন্দা।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, রনি আহমেদ ও তাঁর দুই ভাই দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় প্রভাব খাটিয়ে মাদক বিক্রি করে আসছেন। এতে একই এলাকার মাসুমসহ কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা বাধা দেওয়ায় তাঁদের সঙ্গে রনি ও তাঁর ভাইদের বিরোধ হয়। এর জেরে আজ সকালে রনির বাড়ির সামনে মাসুমের ওপর হামলা করা হয়।

আহত মাসুমের স্বজন ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, হামলাকারীরা মাসুমকে হাতুড়ি দিয়ে পেটান। এতে তাঁর মাথা ও কোমরে গুরুতর আঘাত লাগে। পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় মাসুমকে উদ্ধার করে মানিকগঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। একপর্যায়ে ক্ষুব্ধ জনতা ছাত্রলীগ নেতা রনির বাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

পুলিশ জানায়, মারধরের ঘটনায় তিনজনকে আটক করা হয়েছে। তাঁরা হলেন রনির বাবা আবুল হোসেন (৫০) ও মা পারুল বেগম (৪২) এবং রনির স্ত্রী ফাতেমা বেগম (১৯)। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, মাসুমকে মারধরের ঘটনায় রনি আহমেদ (২৫) ও তাঁর ভাই সোহেল রানার (২৭) বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। তাঁদের বাবা আবুল হোসেনও মারধরের সঙ্গে জড়িত। এ ছাড়া ১৩ বছর বয়সী এক কিশোরও ঘটনার সঙ্গে জড়িত বলে পুলিশের নথিতে রয়েছে।

ঘিওর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মীর মাহবুবুর রহমান বলেন, ‘খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। মারধরের ঘটনায় তিনজনকে আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।’

ওসি আরও জানান, মাসুমকে মারধর ও মাদক বিক্রির অভিযোগ এবং পরে রনির বাড়িতে ভাঙচুরের ঘটনাটিও তদন্ত করা হচ্ছে।

বিষয়:

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