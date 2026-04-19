গ্রাম্য সালিসে অপদস্থ ও মারধরের পর তরুণীর আত্মহত্যার অভিযোগ

মানিকগঞ্জের শিবালয় উপজেলায় গ্রাম্য সালিসে অপদস্থ ও মারধরের পর নাজমা আক্তার (২৫) নামের এক তরুণীর আত্মহত্যার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। গতকাল শনিবার (১৮ এপ্রিল) সন্ধ্যায় উপজেলার উত্তর কাশাদহ এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। নিহত নাজমা আক্তার শিবালয় মডেল ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা খালেক পেয়াদার মেয়ে। তিনি স্থানীয় একটি তালা তৈরির কারখানায় কর্মরত ছিলেন।
পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নাজমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়ে অভিযোগ তুলে ১৭ এপ্রিল রাতে তাঁর বাবার বাড়িতে একটি গ্রাম্য সালিসের আয়োজন করা হয়। স্থানীয় প্রভাবশালী মাতবর আজিজ খানের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত ওই সালিসে নাজমা ও এক যুবককে প্রকাশ্যে অপদস্থ করা হয়। একপর্যায়ে তাঁদের মারধর করা হয়।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, দীর্ঘ সময় ধরে কিলঘুষি, লাথি ও লাঠি দিয়ে তাঁদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়। ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।
পরদিন সকালে নাজমা কর্মস্থলে গেলেও বিকেলে বাড়ি ফিরে আসেন। পরে সন্ধ্যার দিকে নিজ ঘরে তিনি আত্মহত্যা করেন।
নাজমার পরিবারের দাবি, সালিসের নামে প্রকাশ্যে অপমান ও শারীরিক নির্যাতনের মানসিক আঘাত সইতে না পেরে তিনি এমন চরম সিদ্ধান্ত নেন।
নাজমার মা নাসিমা বেগম বলেন, ‘সবার সামনে আমার মেয়েকে মারধর করা হয়েছে। এই অপমান সে সহ্য করতে পারেনি। আমি এর বিচার চাই।’
স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, সালিসে জড়িত ব্যক্তিরা এলাকায় প্রভাবশালী হওয়ায় অনেকেই ভয়ে মুখ খুলতে পারছেন না। ঘটনার পর সংশ্লিষ্ট কয়েকজন এলাকা ছেড়ে আত্মগোপনে রয়েছেন বলেও জানা গেছে। একই সঙ্গে ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টার অভিযোগও উঠেছে।
এ বিষয়ে শিবালয় থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মানবেন্দ্র বালো বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ মানিকগঞ্জ মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এখনো কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। তবে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করা হচ্ছে।
এ ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। স্থানীয়দের দাবি, দ্রুত তদন্ত করে দোষীদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা হোক।
