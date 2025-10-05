সিংগাইরে ছোট ভাইকে কুপিয়ে হত্যা, বড় ভাই আটক

সিংগাইর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি
মানিকগঞ্জের সিংগাইরে জমিসংক্রান্ত পূর্ববিরোধের জেরে ছোট ভাই মো. হানিফকে (৫০) কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তাঁর চাচাতো ভাই ও ভাতিজাদের বিরুদ্ধে। শনিবার (৪ অক্টোবর) বিকেলে উপজেলার আঠালিয়া গ্রামে এই হত্যাকাণ্ড ঘটে। নিহত হানিফ ধল্লা ইউনিয়নের আঠালিয়া গ্রামের ইলা ব্যাপারীর ছেলে। তিনি পেশায় মমতা চক্ষু হাসপাতালের একজন চিকিৎসকের গাড়িচালক ছিলেন এবং চার সন্তানের জনক। ঘটনার পর মূল অভিযুক্ত মো. বাচ্চু ব্যাপারীকে (নিহতের আপন বড় ভাই) নিজ বাড়ি থেকে আটক করেছে পুলিশ।
প্রত্যক্ষদর্শী ও নিহতের স্বজনদের সূত্রে জানা যায়, বাড়ির সীমানা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে হানিফের সঙ্গে তাঁর বড় ভাই মো. বাচ্চু ব্যাপারীর বিরোধ চলছিল। গতকাল বিকেলে হানিফের সঙ্গে তাঁর ভাই ও চাচাতো ভাতিজাদের কথাকাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে চাচাতো ভাই মৃত মিনা ব্যাপারীর ছেলে স্বাধীন ওরফে সেন্টু (২৫) ও জাহাঙ্গীর (২০) ধারালো দা ও জুতি নিয়ে হানিফের ওপর হামলা চালান।
স্থানীয়রা গুরুতর আহত অবস্থায় হানিফকে উদ্ধার করে সাভারের এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার পরপরই অভিযুক্ত সেন্টু, জাহাঙ্গীরসহ অন্যরা পালিয়ে গেছেন।
এ বিষয়ে নিহত হানিফের ছোট মেয়ে স্মৃতি বলে, ‘আমার বাবাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। তারা আগেও হুমকি দিয়েছিল। আমার বাবা হত্যার দ্রুত বিচার চাই।’
সিংগাইর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জে ও এম তৌফিক আজম বলেন, ‘খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশ উদ্ধার করেছে। হত্যাকাণ্ডে জড়িত অভিযোগে নিহতের বড় ভাই মো. বাচ্চু ব্যাপারীকে আটক করা হয়েছে। বাকি আসামিদের আটকের চেষ্টা চলছে।’
