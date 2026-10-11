Ajker Patrika
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মানিকগঞ্জ

জমি নিয়ে বিরোধ, সাটুরিয়ায় বড় ভাইকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ

ঘিওর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি  
জমি নিয়ে বিরোধ, সাটুরিয়ায় বড় ভাইকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ
প্রতীকী ছবি

মানিকগঞ্জের সাটুরিয়ায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে ছোট ভাই ও তাঁর দুই ছেলের বিরুদ্ধে বড় ভাইকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল শনিবার (১০ অক্টোবর) সকাল ১০টার দিকে উপজেলার তিল্লি ইউনিয়নের পশ্চিম চর তিল্লি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত নুর হোসেন জইটার (৬০) বাড়ি একই ইউনিয়নের বোবার মোড় এলাকায়। তিনি মৃত হুইটা আলীর বড় ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জমিজমা নিয়ে নুর হোসেনের সঙ্গে তাঁর ছোট ভাই আবুল হোসেন এবং দুই ভাতিজা সোহেল হোসেন ও রতন মিয়ার দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল। এ নিয়ে একাধিকবার ঝগড়া ও গ্রাম্য সালিস হয়েছে। শনিবার সকালে এ নিয়ে আবারও কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে আবুল হোসেন ও তাঁর দুই ছেলে বাঁশের লাঠি দিয়ে নুর হোসেনকে মারধর করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এতে তাঁর মাথার পেছনে গুরুতর আঘাত লাগে। পরে স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে মানিকগঞ্জ ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকের পরামর্শে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

তিল্লি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শরিফুল ইসলাম ধলা বলেন, জমি নিয়ে ওই পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল। এ নিয়ে একাধিকবার গ্রাম্য সালিস হয়েছে। শনিবার সকালে আবারও ঝগড়া হয়। নুর হোসেনকে মারধরের বিষয়টি প্রতিবেশীদের কাছ থেকে তিনি জানতে পেরেছেন।

সাটুরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মোশাররফ হোসেন বলেন, লাশের ময়নাতদন্তের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও হত্যা মামলার প্রক্রিয়া চলছে। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

বিষয়:

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