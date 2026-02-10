Ajker Patrika
যশোর

ভৈরব নদে ৯০০ টন কয়লাবোঝাই জাহাজডুবি

­যশোর প্রতিনিধি
ভৈরব নদে ৯০০ টন কয়লাবোঝাই জাহাজডুবি। ছবি: আজকের পত্রিকা

যশোরের শিল্পাঞ্চল নওয়াপাড়া ভৈরব নদে ৯০০ টন কয়লাবোঝাই একটি কার্গো জাহাজ ডুবে গেছে। আজ মঙ্গলবার জেলার অভয়নগর ভাঙ্গাগেট এলাকায় মীর রাসেল ঘাটে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

ডুবে যাওয়া জাহাজটির নাম ‘এমভি আরাফাতের নূর’। আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান সাহারা এন্টারপ্রাইজ আফ্রিকা থেকে কয়লাগুলো আমদানি করে নওয়াপাড়ায় এনেছিল।

প্রতিষ্ঠান সূত্রে জানা গেছে, আফ্রিকা থেকে বড় জাহাজে (মাদার ভেসেল) কয়লা মোংলা সমুদ্রবন্দরের হাড়বাড়িয়া ৪ নম্বর ঘাটে আনা হয়। পরে সেখান থেকে ৩১ জানুয়ারি ছোট কার্গো জাহাজ এমভি আরাফাতের নূরে কয়লা বোঝাই করে নওয়াপাড়া নদীবন্দরের রাজঘাট এলাকায় নোঙর করা হয়।

সোমবার সন্ধ্যায় কয়লা আনলোডের উদ্দেশে জাহাজটি ভাঙ্গাগেট এলাকায় মীর রাসেল ঘাটে আনা হয়। মধ্যরাতে ভাটার সময় জাহাজটির দুটি দড়ি ছিঁড়ে গেলে এটি কাত হয়ে যায়। এরপর মঙ্গলবার ভোরের দিকে জাহাজে পানি ঢুকতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে সেটি নদে ডুবে যায়।

এ বিষয়ে এম ভি আরাফাতের নূরের মাস্টার দিদারুল আলম জানান, জাহাজে থাকা আটজন ক্রু সবাই নিরাপদে রয়েছেন। এ ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান সাহারা এন্টারপ্রাইজ নওয়াপাড়া অফিসের ইনচার্জ মোহাম্মদ রিদুয়ান কবির বলেন, ডুবে যাওয়া জাহাজে থাকা প্রায় ৯০০ টন কয়লার বাজারমূল্য আনুমানিক দেড় কোটি টাকা। উদ্ধার কার্যক্রম শেষ হলে ক্ষয়ক্ষতির সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ করা যাবে।

নওয়াপাড়া নদীবন্দর টার্মিনাল ভবনের উপপরিচালক মাসুদ পারভেজ জানান, ঘটনার খবর পাওয়ার পর আজ সকাল থেকে বিআইডব্লিউটিএর উদ্যোগে উদ্ধারকাজ শুরু করা হয়েছে। দুর্ঘটনার কারণ তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

