২২ ভরি স্বর্ণালংকার লুট, জড়িত দোকানমালিক নিজেই

মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি
সিসি ক্যামেরার ফুটেজ। ছবি: সংগৃহীত

মানিকগঞ্জে স্বর্ণাকারপট্টিতে ডাকাতির ঘটনায় দোকানমালিকসহ তিনজনকে আটক করা হয়েছে। দোকানমালিক নিজেই এ ঘটনায় জড়িত বলে জানিয়েছে পুলিশ। গত শনিবার রাতে জেলা শহরের স্বর্ণাকারপট্টিতে অভি অলংকার নামের একটি দোকানে ২২ ভরি স্বর্ণালংকার লুটের ঘটনা ঘটে।

পুলিশ বলছে, ঘটনাটি দোকানমালিক শুভ দাসের (৩৫) পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী ঘটেছে। ডাকাতির ঘটনা ঘটাতে পাঁচ লাখ টাকা চুক্তিতে লোক ভাড়া করা হয়।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম আমান উল্লাহ এমন তথ্য জানিয়েছেন।

স্থানীয় ব্যবসায়ী ও সদর থানা-পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত শনিবার রাত ১২টার দিকে স্বর্ণাকারপট্টির পান্ডব ভবনের নিচতলায় অভি অলংকার নামের দোকানে কাজ করছিলেন শুভ দাস। এ সময় কয়েকজন যুবক দেশীয় ধারালো অস্ত্র নিয়ে দোকানে প্রবেশ করেন। এরপর দলের একজন শুভ দাসের গলায় অস্ত্র ঠেকিয়ে রাখেন, আরেক যুবক দোকানের বিভিন্ন স্থানে থাকা ৩৬ লাখ টাকার মূল্যের প্রায় ২২ ভরি স্বর্ণালংকার নিয়ে নেন। এ সময় ধারালো অস্ত্র দিয়ে শুভ দাসের পিঠে আঘাত করেন তাঁরা। খবর পেয়ে রাতেই পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এবং আহত শুভকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠায়। তবে এ ঘটনার সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে অনেকে ডাকাতির বিষয়টি সাজানো বলে মনে করেন। স্বর্ণ লুটের রাতেই অভিযুক্ত তিনজনকে আটক করা হয়।

ওসি আমান উল্লাহ বলেন, গত শনিবার রাতে যে স্বর্ণ লুটের ঘটনা ঘটেছে, তা নাটকীয়। এ ডাকাতির নাটকের মূল পরিকল্পনাকারী দোকানের মালিক শুভ দাস নিজেই। এ কাজ সম্পন্ন করতে সোহান ও আমানত নামের দুই যুবককে পাঁচ লাখ টাকার বিনিময়ে ভাড়া করেন শুভ। এরপর ঘটনার রাতে ওই দুই যুবককে দোকানের মালিক শুভ দাস মোবাইল ফোনে মেসেজ পাঠান। শুভর মেসেজ পেয়ে দুই যুবক মাথায় ক্যাপ পরে দোকানে ঢুকে ডাকাতির অভিনয় করে ২২ ভরি স্বর্ণ লুটে নেন। ঘটনা সাজানো এবং দোকানমালিককে কেউ যেন সন্দেহ না করে, এ জন্য যাওয়ার আগে শুভর পিঠে চাকু দিয়ে বেশ কয়েকটি পোচ মারেন।

বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস) মানিকগঞ্জ জেলা শাখার সভাপতি তপন নাগ বলেন, শুভ দাস যে ঘটনা ঘটিয়েছেন, তা ক্ষমার অযোগ্য। বাজুসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শুভ দাসকে সমিতি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে। পাশাপাশি স্বর্ণকারপট্টিতে শুভ দাসের ব্যবসা বন্ধ করা হবে। এ ছাড়া এ ঘটনায় প্রশাসন যে ব্যবস্থা নেবে, বাজুস তাতে সমর্থন দিয়ে পুলিশ প্রশাসকে নানা ধরনের সহযোগিতা করবে। তিনি বলেন, শুভ দাস মূলত ছিলার কাজ করেন। স্বর্ণকারপট্টির শতাধিক স্বর্ণ ব্যবসায়ীর অনেকে তাঁর কাছে পুরোনো ও নতুন স্বর্ণ ছিলা করতে দেন। নিজের লোভ কন্ট্রোল করতে না পেরে শুভ এই অবৈধ কাজ সাজিয়েছেন।

ওসি আমান উল্লাহ বলেন, ঘটনাস্থলের আশপাশে থাকা সিসি ক্যামেরা পর্যবেক্ষণ করে গতকাল রোববার রাত দেড়টার দিকে পৌরসভার পৌলী এলাকার শাইলীপাড়া থেকে ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের আটক করা হয়। এরপর তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদে ডাকাতির আসল রহস্য উন্মোচন হয়। পরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় থাকা শুভ দাসকেও পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়। তিনি বলেন, আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলার প্রস্তুতি চলছে। এ ঘটনায় আরও কেউ জড়িত থাকলে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

