মানিকগঞ্জ পৌরসভার সাবেক নারী কাউন্সিলর আটক

মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি
মানিকগঞ্জ পৌরসভার সাবেক প্যানেল মেয়র ও সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর জেসমিন আক্তারকে আটক করেছে পুলিশ। তবে আওয়ামী লীগের এই নেত্রীর বিরুদ্ধে আগের কোনো মামলা নেই। গতকাল বুধবার শহরের সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়ের পূর্ব পাশের নিজ বাসা থেকে তাঁকে আটক করা হয়।
গত বছরের ৫ আগস্টের পর কাউন্সিলর জেসমিন তাঁর স্বামী ও দুই সন্তান নিয়ে কানাডা চলে যান। সম্প্রতি তিনি একা দেশে ফেরেন।
আটক জেসমিন আক্তার মানিকগঞ্জ পৌরসভার ৭, ৮ ও ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর মানিকগঞ্জ পৌরসভার পরিষদ ভেঙে যায়।
সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. কামাল হোসেন বলেন, মানিকগঞ্জ পৌরসভার সংরক্ষিত আসনের সাবেক কাউন্সিলর জেসমিন আক্তারকে রাজনৈতিক মামলায় আটক করে থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর মিরপুরে কাফরুল থানার সামনে দুটি ককটেল ছুড়ে পালানোর সময় এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। এ সময় দুটি ককটেল অবিস্ফোরিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা ৫০ মিনিটের দিকে এ ঘটনা ঘটে।
প্রাথমিকভাবে আটক যুবকের নাম জানা যায়নি।
পুলিশ জানায়, ওই যুবক কাফরুল থানার সামনে দ্রুতগতিতে এসে দুটি ককটেল ছুড়ে পালানোর চেষ্টা করে। তবে ককটেল দুটি বিস্ফোরিত হয়নি। ঘটনার সময় পাবলিক অর্ডার ম্যানেজমেন্ট (পিওএম) এলপি গেটের সামনে দায়িত্বে থাকা পুলিশ সদস্যরা বিষয়টি লক্ষ্য করে তৎপর হয়ে ওঠেন। আশপাশে থাকা স্থানীয়রাও সহযোগিতা করে ওই যুবককে ধাওয়া দিয়ে ধরে ফেলে। পরে তাকে কাফরুল থানায় সোপর্দ করা হয়।
ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) মুখপাত্র তালেবুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ‘কাফরুল থানার সামনে দুটি ককটেল নিক্ষেপ করা হয়েছিল, তবে তা বিস্ফোরিত হয়নি। পুলিশ ও স্থানীয়দের সহযোগিতায় একজনকে আটক করা হয়েছে।’
তিনি আরও জানান, আটক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, সে কোনো সহিংস কার্যক্রমে জড়িত চক্রের সদস্য হতে পারে। ককটেল দুটি নিষ্ক্রিয় অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে এবং সেগুলো পরীক্ষার জন্য বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দলকে জানানো হয়েছে।
কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি
কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের অনলাইনে ডাকা কর্মসূচির কারণে কুড়িগ্রামে জনজীবনে কোনো ধরনের প্রভাব পড়েনি। সবকিছু স্বাভাবিকভাবে চলছে। আজ বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সকাল থেকে বিভিন্ন রুটে মালবাহী ও গণপরিবহন চলাচল করতে দেখা গেছে। এ ছাড়া সরকারি প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন দপ্তরে দিনের স্বাভাবিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তবে নাশকতা চেষ্টার অভিযোগে দুই দিনে কুড়িগ্রামে আওয়ামী লীগের ৩৩ নেতা-কর্মীকে আটক করেছে পুলিশ।
জেলা শহরসহ উপজেলা শহরে সরকারি, বেসরকারি ও শ্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্বাভাবিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে পাঠদান চলছে। এ ছাড়া ব্যবসাপ্রতিষ্ঠা, বাজার ও দোকানপাটে বেচাকেনা ও লেনদেন স্বাভাবিক রয়েছে। আজ বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।
জেলা মোটর মালিক সমিতির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রায়হান কবির বলেন, জেলার সব রুটে পরিবহন চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। পরিবহন সেক্টরসহ কোনো পর্যায়ে কার্যক্রম নিষিদ্ধ দল আওয়ামী লীগ ঘোষিত কর্মসূচির কোনো প্রভাব পড়েনি।
জেলা পুলিশের মিডিয়া অফিসার ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (উলিপুর সার্কেল) মো. আশরাফুল আলম বলেন, তথাকথিত কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে নাশকতা সৃষ্টির চেষ্টার অভিযোগে কুড়িগ্রাম জেলায় ২৪ ঘণ্টায় ২০ জনসহ গত দুই দিনে ৩৩ জনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় এই অভিযান নিয়মিত চলমান থাকবে।
ঢামেক প্রতিনিধি
রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর মীরহাজীরবাগে চোর সন্দেহে নির্যাতনের শিকার কিশোর বাপ্পি (১৫) মারা গেছে। গত মঙ্গলবার গভীর রাতে বাসা থেকে তুলে নিয়ে তার মারধর করা হয়। গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় তাকে রাস্তায় ফেলে রেখে গেলে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। পুলিশ খবর পেয়ে আজ বৃহস্পতিবার মরদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) মর্গে পাঠিয়েছে।
বাপ্পি বাগেরহাট জেলার শরণখোলা উপজেলার কদমতলা গ্রামের মো. শাহজাহানের ছেলে। তার বাবা রিকশাচালক এবং মা পারুল বেগম একটি কারখানায় কাজ করেন। বাপ্পিও মায়ের সঙ্গে একই কারখানায় কাজ করত। সে ধোলাইপাড় এলাকার প্রেমগলিতে বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকত।
বাপ্পির বড় ভাই মো. পারভেজ জানান, গত মঙ্গলবার আনুমানিক দিবাগত রাত ২টার দিকে একই এলাকার কাপশি রাসেল, মোল্লা শুভ এবং শাকিব তাঁদের বাসায় আসে। তারা অভিযোগ করে, বাপ্পি মীরহাজীরবাগের একটি বাসা থেকে জানালা দিয়ে টাকা ও বিদ্যুতের প্রিপেইড কার্ড চুরি করেছে। এরপর তাকে জোর করে ধরে নিয়ে মীরহাজীরবাগের আবু হাজী মসজিদ গলির একটি বাসার নিচতলার ‘ক্লাব ঘরে’ আটকে রাখা হয়।
পারভেজ আরও বলেন, সেখানে বাপ্পিকে রাতভর পেটানো হয়। বুধবার সকাল ৬টার দিকে চুরির টাকা ও মালামাল বের করে দেওয়ার কথা বলে বাপ্পিকে বাসায় নিয়ে আসা হয়। কিন্তু কিছু না পেয়ে তারা আবার বাপ্পিকে নিয়ে যায়। বাপ্পিকে ছাড়াতে তার মা পিছু পিছু গেলে তাঁকেও মারধর করা হয়। সারা দিন নির্যাতনের পর বাপ্পি যখন নিস্তেজ হয়ে পড়ে, তখন সন্ধ্যা সাড়ে ৫টার দিকে তাকে মীরহাজীরবাগের বড়বাড়ি প্রথম গেটের সামনের রাস্তায় ফেলে রেখে যায় অভিযুক্তরা। গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়ার পথেই বাপ্পি মারা যায়।
ঢামেক মর্গে বাপ্পির বাবা মো. শাহজাহান আকুল আবেদন জানিয়ে বলেন, ‘আমার ছেলে যদি কোনো অপরাধ করেও থাকে, তাহলে মারধর করার পর পুলিশের কাছে তুলে দিত। এইভাবে নির্যাতন করে মেরে ফেলল কেন? আমরা এর দৃষ্টান্তমূলক বিচার চাই।’
যাত্রাবাড়ী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. আসাদুজ্জামান জুয়েল প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে জানান, চোর সন্দেহে বাপ্পি নামে ওই কিশোরকে বাসা থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে অমানবিক নির্যাতন করা হয়। নির্যাতনের ফলেই তার মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।
এসআই জুয়েল নিশ্চিত করেন, বাপ্পির মা বাদী হয়ে একটি হত্যা মামলা করেছেন। অভিযুক্তদের মধ্যে যার বাসায় চুরির সন্দেহে বাপ্পিকে ডেকে নেওয়া হয়েছিল, সেই ফৌজিয়া রওশন আক্তার প্রীতিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকি ৫-৬ জন আসামিকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।
সুন্দরগঞ্জ (গাইবান্ধা) প্রতিনিধি
গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে নাশকতার মামলায় স্কুলের প্রধান শিক্ষকসহ (ভারপ্রাপ্ত) দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে থানা-পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে এই তথ্য নিশ্চিত করেন সুন্দরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবদুল হাকিম আজাদ।
গ্রেপ্তার করা প্রধান শিক্ষক হলেন মোহাম্মদ মোফাজ্জল হোসেন দোলন। তিনি সীচা উচ্চবিদ্যালয়ে কর্মরত। তিনি চন্ডিপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং সীচা গ্রামের মৃত আবদুর রহমানের ছেলে। গ্রেপ্তার আরেকজন হলেন হরিপুর ইউনিয়নের চরিতাবাড়ী গ্রামের মৃত মজিবুর রহমানের ছেলে মো. বাদশা মিয়া (৫৫)। তিনি হরিপুর ইউনিয়ন কৃষক লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক।
ওসি আবদুল হাকিম আজাদ বলেন, গতকাল বুধবার রাতে বিভিন্ন এলাকায় আলাদা আলাদা অভিযান চালিয়ে পুলিশ এই দুজনকে গ্রেপ্তার করে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাঁদেরকে আদালতের মাধ্যমে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে। নাশকতা ঠেকাতে এই অভিযান অব্যাহত আছে।
