Ajker Patrika
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মাগুরা

মাগুরায় তিন ইটভাটায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান, ১৫ লাখ টাকা জরিমানা

মহম্মদপুর (মাগুরা) প্রতিনিধি
মাগুরায় তিন ইটভাটায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান, ১৫ লাখ টাকা জরিমানা
ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাগুরার মহম্মদপুর উপজেলায় নিয়মবহির্ভূতভাবে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন আইন লঙ্ঘনের দায়ে ৩টি ইটভাটাকে মোট ১৫ লাখ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ শনিবার দুপুরে উপজেলার মেসার্স সীমান্ত ব্রিকস, মেসার্স নদী ব্রিকস ও মেসার্স নাবা ব্রিকসে অভিযান চালিয়ে প্রতিটিকে ৫ লাখ টাকা করে জরিমানা করা হয়।

জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আমিনুল ইসলামের নেতৃত্বে পরিচালিত এ অভিযানে প্রসিকিউটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন পরিবেশ অধিদপ্তরে মাগুরার সহকারী পরিচালক কমল কুমার বর্মণ।

অভিযান সূত্রে জানা যায়, ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (সংশোধনী ২০১৯)-এর ৪, ৫ ও ৬ ধারার বিধান লঙ্ঘনের দায়ে সংশ্লিষ্ট ভাটাগুলোর বিরুদ্ধে একই আইনের ১৪, ১৫ ও ১৬ ধারায় অর্থদণ্ড আরোপ করা হয়।

অভিযানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের পাশাপাশি ফায়ার সার্ভিস, আনসার ও পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

পরিবেশ অধিদপ্তর, মাগুরার সহকারী পরিচালক কমল কুমার বর্মণ বলেন, নিয়মবহির্ভূতভাবে ইটভাটা স্থাপন এবং ইট উৎপাদনের মাধ্যমে পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে। পরিবেশ রক্ষার্থে আমাদের এই অভিযান পরিচালিত হয় এবং আগামীতেও এমন অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

মাগুরামহম্মদপুরভ্রাম্যমাণ আদালতজরিমানাখুলনা বিভাগ
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