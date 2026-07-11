Ajker Patrika
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মাগুরা

কৃষি কর্মকর্তাকে হুমকির অভিযোগ, শালিখা উপজেলা যুবদল নেতা নয়ন বহিষ্কার

মাগুরা প্রতিনিধি 
কৃষি কর্মকর্তাকে হুমকির অভিযোগ, শালিখা উপজেলা যুবদল নেতা নয়ন বহিষ্কার
মুন্সী নয়নুজ্জামান নয়ন। ছবি: সংগৃহীত

মাগুরার শালিখা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগে উপজেলা যুবদলের সদস্যসচিব মুন্সী নয়নুজ্জামান নয়নকে প্রাথমিক সদস্যপদসহ দলের সব দায়িত্ব থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

শনিবার (১১ জুলাই) বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির এক সিদ্ধান্তে এ বহিষ্কারাদেশ দেওয়া হয়। যুবদলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতি আবদুল মোনায়েম মুন্না ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম নয়ন (এমপি) এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করেছেন বলে দলীয় এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বহিষ্কৃত নেতার কোনো ধরনের অপকর্মের দায়দায়িত্ব দল নেবে না। যুবদলের সব পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের তাঁর সঙ্গে সাংগঠনিক সম্পর্ক না রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে ঘটনার বিষয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে কেন্দ্রীয় কমিটি।

যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত) মিনহাজুল ইসলাম ভূঁইয়া স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

জানা গেছে, এর আগে গতকাল শুক্রবার (১০ জুলাই ) রাতে একটি কল রেকর্ড ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে শালিখা উপজেলা যুবদলের সদস্যসচিব মুন্সী নয়নুজ্জামান নয়নকে বলতে শোনা যায়, ‘আপনার অসুস্থতা আমি সারে (সারিয়ে) দিবানে। আপনি আমার অনেক ক্ষতি করেছেন। আপনি অফিসে আসেন, কালকে দেখে নেন। ভালো করে ঝুলায়ে বাড়োবানে (পেটাব)।’

তবে শালিখা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. আবুল হাসনাত দাবি করেছেন, ওই অডিওতে তাঁর সঙ্গে কোনো কথোপকথন হয়নি। তিনি বলেন, ‘ঘটনাটি আমিও ফেসবুকে দেখেছি। কিন্তু ওই কল রেকর্ড আমার নয়। আপনারা আমার কল রেকর্ড করে ভয়েস মিলিয়ে দেখতে পারেন। আমার সঙ্গে এ ধরনের কোনো কথোপকথনই হয়নি। কোনো সাংবাদিকও সংবাদ প্রকাশের আগে আমার সঙ্গে যোগাযোগ বা বিষয়টির সত্যতা যাচাই করেননি।’

এ বিষয়ে অভিযুক্ত মুন্সী নয়নুজ্জামানের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। ঘটনা নিয়ে এলাকায় আলোচনা চলছে।

বিষয়:

মাগুরাঅভিযোগখুলনা বিভাগযুবদলশালিখাবহিষ্কারকৃষি
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