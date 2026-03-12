Ajker Patrika
মাদারীপুর

মাদারীপুরে ট্রাকের ধাক্কায় ২ মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

মাদারীপুর প্রতিনিধি
দুর্ঘটনার শিকার মোটরসাইকেল। ছবি: সংগৃহীত

মাদারীপুরে ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই মোটরসাইকেল আরোহী মারা গেছে।

বৃহস্পতিবার (১৩ মার্চ) দুপুরে সদর উপজেলার বাহাদুরপুরে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন মাদারীপুর সদর উপজেলার শিরখাড়া ইউনিয়নের কালিরবাজার এলাকার রফিকুল ইসলামের ছেলে সাইফুল ইসলাম (৩২) এবং রাজৈর উপজেলার ইসিবপুর ইউনিয়নের সোনাপাড়া এলাকার পান্না খানের ছেলে নাজমুল খান (১৬)।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মাদারীপুর সদর উপজেলার শ্রীনদী এলাকা থেকে মোটরসাইকেলযোগে সাইফুল ইসলাম ও তাঁর আত্মীয় নাজমুল খান মাদারীপুর শহরের দিকে আসছিলেন। মাঝপথে বাহাদুরপুর এলাকায় এলে বেপরোয়া গতির ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে ট্রাকের চাকার ভেতর ঢুকে যান দুই মোটরসাইকেল আরোহী। গুরুতর অবস্থায় দুজনকে উদ্ধার করে মাদারীপুর ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।

মাদারীপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম আজাদ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

বিষয়:

মাদারীপুরসংঘর্ষমাদারীপুর সদরট্রাকজেলার খবরমোটরসাইকেল
