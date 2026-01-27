মাদারীপুরে বাসের ধাক্কায় যুবক নিহত

মাদারীপুরের ডাসার উপজেলায় বাসের ধাক্কায় মো. রনি তালুকদার (২৫) নামের এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। এতে আহত হন আরও দুজন। গতকাল সোমবার (২৬ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় উপজেলার পাথুরিয়ারপাড় এলাকায় ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে। মাদারীপুরের মোস্তফাপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মামুন আল রশিদ এই তথ্য নিশ্চিত করেন।
নিহত রনি উপজেলার বালিগ্রাম ইউনিয়নের কর্ণপাড়া এলাকার মিজানুর রহমান তালুকদারের ছেলে।
আহত ব্যক্তিরা হলেন একই উপজেলার পান্তাপাড়া এলাকার সিদ্দিক ফকিরের ছেলে রফিকুল ফকির (২৪) এবং ভাঙ্গাব্রিজ এলাকার মো. এনামুলের ছেলে মাহফুজ (২৭)।
হাইওয়ে পুলিশ, হাসপাতাল ও স্থানীয় সূত্র জানায়, কালকিনি উপজেলার গোপালপুর থেকে রাজমিস্ত্রির কাজ শেষে মোটরসাইকেলে বাড়ি ফিরছিলেন রনি ও তাঁর দুই সহযোগী। ডাসার উপজেলার পাথুরিয়ারপাড় এলাকায় এলে পেছন থেকে সার্বিক পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই মোটরসাইকেলচালক রনি নিহত হন। গুরুতর আহত রফিকুল ও মাহফুজকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয়।
মাদারীপুর ২৫০ শয্যার জেলা হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক অখিল সরকার বলেন, আহত ব্যক্তিদের অবস্থা শঙ্কামুক্ত নন। তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
