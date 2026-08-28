দেশের উন্নয়নে আন্দোলন নয়, বিরোধী দলের সহযোগিতা দরকার: পানিসম্পদমন্ত্রী

দেশের উন্নয়ন ও নতুনভাবে বাংলাদেশ গড়ে তুলতে বিরোধী দলের সহযোগিতা প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছেন পানিসম্পদমন্ত্রী শহীদউদ্দীন চৌধুরী এ্যানি। তিনি বলেন, জনগণ বিএনপিকে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছে। বিরোধী দল আন্দোলনে থাকলে দেশ ও এলাকার উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবে।
আজ শুক্রবার দুপুরে লক্ষ্মীপুরের চন্দ্রগঞ্জ উপজেলার দিঘলী ইউনিয়নের দক্ষিণ দুর্গাপুর এলাকায় এসডিএফের ‘বি স্ট্রং’ প্রকল্পের উপকারভোগীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন এ্যানি।
এ্যানি বলেন, ‘আমরা ১৭ বছর হাসিনার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছি। এতে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। হাসিনা যেভাবে অত্যাচার-নির্যাতন করেছে, তাতে দেশও ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সবাই মিলে আন্দোলন করে দেশ ও গণতন্ত্রকে রক্ষা করেছি। এখন আমাদের কাজ হলো এই অর্জনকে সুরক্ষা করা এবং নতুনভাবে বাংলাদেশকে গড়ে তোলা। এ জন্য বিরোধী দলের সহযোগিতা প্রয়োজন।’
পানিসম্পদমন্ত্রী আরও বলেন, ‘বিরোধী দল লংমার্চ করেছে, আবার আন্দোলনের কথা বলছে। বাংলাদেশ যদি সব সময় আন্দোলনের মধ্যে থাকে, তাহলে এলাকার উন্নয়ন হবে না। এ ধরনের আন্দোলন এলাকার জন্য ক্ষতিকর, দেশের জন্যও ক্ষতিকর।’
বিরোধী দলের আন্দোলনের সমালোচনা করে এ্যানি বলেন, ‘আন্দোলন করে বিএনপিকে জিম্মি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তাঁরা মনে করছে, আন্দোলন করলে বিএনপি, তারেক রহমান এবং মন্ত্রী-এমপিরা দুর্বল হয়ে যাবে। সেই সুযোগে জনগণ বাধ্য হয়ে তাঁদের ভোট দিয়ে ক্ষমতায় আনবে। সেই সুযোগ দেওয়া যাবে না। এ জন্য সবাইকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে মাঠে থেকে কাজ করতে হবে।’
চন্দ্রগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নিলুফা ইয়াসমিনের সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন চন্দ্রগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুর রব, চন্দ্রগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সভাপতি বেলাল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ ভূঁইয়া, দিঘলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি গোলাম সরওয়ার, সাধারণ সম্পাদক কাজী নুরুল আমিন, বিএনপি নেতা শাহজাহান মিয়া ও চন্দ্রগঞ্জ উপজেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক জাহের ইসলাম জাহাঙ্গীরসহ অনেকে।
মেহেরপুরে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএ ও বিএসএস প্রথম বর্ষের ইংরেজি পরীক্ষায় বই দেখে লেখার ভিডিও ধারণ করতে গিয়ে হামলার শিকার হয়েছেন দুই সাংবাদিক। পরীক্ষার্থী ও শিক্ষকদের একাংশের বিরুদ্ধে তাদের মারধর, মুঠোফোন ও সম্প্রচার সরঞ্জাম ছিনিয়ে নিয়ে কক্ষে আটকে রাখার অভিযোগ উঠেছে।৫ মিনিট আগে
টিকটকে পরিচয়ের পর প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে প্রায় তিন বছরে সেই অর্থের ১২ লাখ টাকা এক নারীর কাছে পাঠিয়েছেন বরিশালের মুলাদীর সৌদি প্রবাসী মোস্তাক আহমেদ (৪০)। এরপর গত এক মাস ধরে মেয়েটি তাঁর সঙ্গে সব ধরনের যোগাযোগ বন্ধ করে দেওয়ায় বিপাকে পড়েছেন এই প্রবাসী বাংলাদেশি।৬ মিনিট আগে
জামালপুরের মাদারগঞ্জে দুই দিনে সেচঘর থেকে এক কিশোরী ও একটি দোকান থেকে ভাঙারি ব্যবসায়ীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মৃত ব্যক্তিরা হলো রূপসী (১৫) ও সামিউল ইসলাম ওরফে ফকির আলী (৪৫)।১০ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে ১৭ বছর বয়সী কিশোরী মেয়েকে ধর্ষণের মামলায় বাবাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার ভোরে ঈশ্বরগঞ্জ মুক্তিযোদ্ধা মোড়সংলগ্ন হাসপাতাল রোড থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার নুরুল হক (৪৫) ওই উপজেলার বাসিন্দা।১১ মিনিট আগে