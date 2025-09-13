লক্ষ্মীপুরে দুই সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষে একজন নিহত, আহত ৫

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
লক্ষ্মীপুরের দুই সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষে একজন নিহত ও ৫ জন আহত হয়েছে। নিহত সিএনজিচালক হাসান (৩০) রামগতি উপজেলার সবুজ গ্রামের নুর সোলাইমান হোসেনের ছেলে। আজ শনিবার ভোররাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মারা যান হাসান। এর আগে শুক্রবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে কমলনগর উপকূল সরকারি কলেজের সামনে দুই সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।
এ সময় সিএনজিচালক হাসানসহ ৬ জন আহত হয়। আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে অবস্থার অবনতি হওয়ায় হাসানকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। আজ ভোরে হাসপাতালে মারা যান তিনি। এ ছাড়া অন্য আহত ব্যক্তিরা সদর হাসপাতাল ও কমলনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে হাজিরহাট থেকে যাত্রী নিয়ে লক্ষ্মীপুরের দিকে আসছিলেন সিএনজিচালক হাসান। সিএনজিটি উপকূল সরকারি কলেজের সামনে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা অপর একটি সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এ সময় হাসানসহ ৬ জন আহত হন।
কমলনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. তৌহিদুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, দুই সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষে চালক হাসান নিহত হয়েছে। আরও কয়েকজন আহত হয়। এ বিষয়ে মামলার প্রস্তুতি চলছে।
লক্ষ্মীপুরের দুই সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষে একজন নিহত ও ৫ জন আহত হয়েছে। নিহত সিএনজিচালক হাসান (৩০) রামগতি উপজেলার সবুজ গ্রামের নুর সোলাইমান হোসেনের ছেলে। আজ শনিবার ভোররাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মারা যান হাসান। এর আগে শুক্রবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে কমলনগর উপকূল সরকারি কলেজের সামনে দুই সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।
এ সময় সিএনজিচালক হাসানসহ ৬ জন আহত হয়। আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে অবস্থার অবনতি হওয়ায় হাসানকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। আজ ভোরে হাসপাতালে মারা যান তিনি। এ ছাড়া অন্য আহত ব্যক্তিরা সদর হাসপাতাল ও কমলনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে হাজিরহাট থেকে যাত্রী নিয়ে লক্ষ্মীপুরের দিকে আসছিলেন সিএনজিচালক হাসান। সিএনজিটি উপকূল সরকারি কলেজের সামনে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা অপর একটি সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এ সময় হাসানসহ ৬ জন আহত হন।
কমলনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. তৌহিদুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, দুই সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষে চালক হাসান নিহত হয়েছে। আরও কয়েকজন আহত হয়। এ বিষয়ে মামলার প্রস্তুতি চলছে।
রাজধানীর বাংলামোটরে ঝটিকা মিছিলে অংশগ্রহণ করা চারজনসহ কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের আরও সাত নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। গতকাল শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।৬ মিনিট আগে
সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরের বিসিক বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি মো. সেলিম রেজাকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব-১২। তিনি উপজেলার পোতাজিয়া গ্রামের বাসিন্দা।২০ মিনিট আগে
সুনামগঞ্জের শান্তিগঞ্জে প্রাইভেট কারে মোটরসাইকেলের ধাক্কা লেগে দুজন নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার জয়কলস এলাকায় সুনামগঞ্জ-সিলেট আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে২৩ মিনিট আগে
মাদারীপুরে দুই যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে ১৫ জন আহত হয়েছে। আজ শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে মাদারীপুর সদর উপজেলার ঘটকচর এলাকায় ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ সময় মহাসড়কের উভয় পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়।১ ঘণ্টা আগে