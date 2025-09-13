Ajker Patrika
লক্ষ্মীপুরে দুই সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষে একজন নিহত, আহত ৫

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬: ১০
নিহত সিএনজিচালক হাসান। ছবি: সংগৃহীত
নিহত সিএনজিচালক হাসান। ছবি: সংগৃহীত

লক্ষ্মীপুরের দুই সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষে একজন নিহত ও ৫ জন আহত হয়েছে। নিহত সিএনজিচালক হাসান (৩০) রামগতি উপজেলার সবুজ গ্রামের নুর সোলাইমান হোসেনের ছেলে। আজ শনিবার ভোররাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মারা যান হাসান। এর আগে শুক্রবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে কমলনগর উপকূল সরকারি কলেজের সামনে দুই সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

এ সময় সিএনজিচালক হাসানসহ ৬ জন আহত হয়। আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে অবস্থার অবনতি হওয়ায় হাসানকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। আজ ভোরে হাসপাতালে মারা যান তিনি। এ ছাড়া অন্য আহত ব্যক্তিরা সদর হাসপাতাল ও কমলনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে হাজিরহাট থেকে যাত্রী নিয়ে লক্ষ্মীপুরের দিকে আসছিলেন সিএনজিচালক হাসান। সিএনজিটি উপকূল সরকারি কলেজের সামনে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা অপর একটি সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এ সময় হাসানসহ ৬ জন আহত হন।

কমলনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. তৌহিদুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, দুই সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষে চালক হাসান নিহত হয়েছে। আরও কয়েকজন আহত হয়। এ বিষয়ে মামলার প্রস্তুতি চলছে।

লক্ষ্মীপুরসংঘর্ষনিহতসিএনজিচট্টগ্রাম বিভাগরামগতিআহত
