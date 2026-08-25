Ajker Patrika
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লক্ষ্মীপুর

সেনাবাহিনীর পরিচয়ে গাড়ি থামিয়ে চাঁদাবাজি, দুই ব্যক্তি গ্রেপ্তার

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৬, ০৯: ১২
সেনাবাহিনীর পরিচয়ে গাড়ি থামিয়ে চাঁদাবাজি, দুই ব্যক্তি গ্রেপ্তার
গ্রেপ্তার দুই ব্যক্তি। ছবি: সংগৃহীত

লক্ষ্মীপুরের রায়পুরে সেনাবাহিনীর সদস্য পরিচয় দিয়ে সড়কে বিভিন্ন যানবাহন থামিয়ে চাঁদাবাজি ও তল্লাশির অভিযোগে শাকিল হাওলাদার (৩০) ও সবুজ মিয়া (২৮) নামের দুই ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশে দিয়েছেন স্থানীয়রা। পরে প্রতারণার মামলায় তাদের গ্রেপ্তার দেখিয়েছে পুলিশ।

গ্রেপ্তার সবুজ মিয়া রায়পুর উপজেলার চরআবাবিল এলাকার রুহুল আমিনের ছেলে এবং মাদারীপুরের চরহোগলাতিয়া এলাকার খলিল হাওলাদারের ছেলে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

সোমবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে রায়পুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নিজাম উদ্দিন ভূঁইয়া বিষয়টি নিশ্চিত করেন। ওসি বলেন, বিকেলে শাকিল ও সবুজ সড়কে নিজেদের সেনাবাহিনীর সদস্য পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন যানবাহন থামিয়ে তল্লাশি শুরু করেন। একপর্যায়ে স্থানীয়দের সন্দেহ হলে তাদের আটক করে পুলিশে দেওয়া হয়। তারা ভুয়া পরিচয়ে প্রতারণা করছিলেন। এ ঘটনায় তাদের বিরুদ্ধে প্রতারণার মামলা করা হয়েছে। মঙ্গলবার আদালতের মাধ্যমে তাদের কারাগারে পাঠানো হবে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, সোমবার বিকেলে লক্ষ্মীপুর-রায়পুর সড়কে শাকিল হাওলাদার ও সবুজ মিয়া নিজেদের সেনাবাহিনীর সদস্য পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন যানবাহন তল্লাশি শুরু করেন। একপর্যায়ে কাগজপত্র যাচাইয়ের নামে চাঁদাবাজি করার সময় স্থানীয়দের সন্দেহ হয়। পরে স্থানীয়রা তাদের আটক করেন।

এ সময় তাদের কাছ থেকে দুটি ওয়াকিটকি ও নগদ টাকা উদ্ধার করা হয়।

বিষয়:

লক্ষ্মীপুররায়পুরচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরচাঁদাবাজিসেনাবাহিনী
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