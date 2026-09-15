ডিবি পরিচয়ে যুবককে অপহরণ করে টাকা আদায় ও মারধরের অভিযোগ

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে ডিবি পুলিশ পরিচয়ে নয়ন মিয়া (২৪) নামের এক যুবককে অপহরণ করে জিম্মি করে টাকা আদায় ও মারধরের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার বিকেলে অভিযোগ পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক।
ভুক্তভোগী নয়ন মিয়া বগুড়ার মোকাতলা উপজেলার ময়দানহাট্টা ইউনিয়নের পোড়াদহ (স্বর্ণগ্রাম) এলাকার দবির হোসেনের ছেলে।
অভিযুক্ত ব্যক্তিরা হলেন গোবিন্দগঞ্জের গুমানীগঞ্জ ইউনিয়নের গজিয়াপাড়া এলাকার মৃত রজ্জব আলীর ছেলে মাহাবুর রহমান (৫২), আলীপুর এলাকার একরাম রবিদাসের ছেলে দিলীপ চন্দ্র দাস (৪০) ও জরিপপুর (জঙ্গলমারা) এলাকার মোহাম্মদ আলীর ছেলে লুটু মিয়া (৫৫)।
অভিযোগ সূত্র ও ভুক্তভোগী পরিবার জানায়, ১০ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় নয়ন মিয়া জরিপপুর আসার পথে অভিযুক্তরা তাঁর পথরোধ করে মোটরসাইকেল ও মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেন। পরে তাঁকে ফুলপুকুরিয়া বাজারের কাছে একটি কলার জমিতে ও মাহাবুরের দোকানে আটকে রেখে নির্যাতন চালানো হয়। জিম্মিকারীরা নিজেদের ডিবি পুলিশ পরিচয় দিয়ে নয়নের শ্বশুরের কাছে মাদকসহ আটকের নাটক সাজিয়ে ৫০ হাজার টাকা মুক্তিপণ দাবি করে।
খবর পেয়ে নয়নের স্বজনেরা ৩০ হাজার টাকা নিয়ে ফুলপুকুরিয়া বাজারে গেলে মাহাবুর, দিলীপ ও লুটুসহ অজ্ঞাতনামা ৮-১০ জন ব্যক্তি তাঁদের ওপর লাঠি ও রড দিয়ে হামলা চালায় এবং প্রাণনাশের হুমকি দেয়। পরবর্তী সময়ে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সহযোগিতায় নয়ন ও আহতদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে চিকিৎসা দেওয়া হয়।
ভুক্তভোগী নয়ন মিয়া বলেন, আমি পুলিশ-প্রশাসনের কাছে এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার চাই।
এ বিষয়ে ওসি মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক জানান, অভিযোগ পেয়েছি। তদন্তসাপেক্ষে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
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