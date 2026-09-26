Ajker Patrika
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গাইবান্ধা

পুলিশ পরিচয়ে ছেলের কণ্ঠ নকল, বাবার কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে গ্রেপ্তার ২

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
পুলিশ পরিচয়ে ছেলের কণ্ঠ নকল, বাবার কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে গ্রেপ্তার ২
গ্রেপ্তার দুই প্রতারক। ছবি: র‍্যাব-১৩-এর সৌজন্যে

এআই দিয়ে ছেলের কণ্ঠ নকল করে পুলিশ পরিচয়ে বাবার কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে প্রতারণা চক্রের মূল হোতাসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব-১৩।

আজ শনিবার দুপুরে র‍্যাব-১৩-এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বিপ্লব কুমার গোস্বামী স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এর আগে গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় উপজেলার দরবস্ত ইউনিয়নের বিশ্বনাথপুর পশ্চিমপাড়া থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের কাছ থেকে নয়টি মুঠোফোন, একটি পাসপোর্ট ও নগদ ১৪ হাজার ১০০ টাকা জব্দ করা হয়েছে।

গ্রেপ্তাররা হলেন বিশ্বনাথপুর পশ্চিমপাড়া এলাকার বাসিন্দা আইদুল হোসেনের ছেলে সোহেল মণ্ডল (২৭) ও হাসেম আলীর ছেলে হেলাল ইসলাম (২২)।

র‍্যাব জানায়, গত ২০ জুলাই নাটোর সদর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কর্মরত আমিনুল ইসলামের মুঠোফোনে কল করে প্রতারকেরা জানান, তাঁর ছেলে তামিম আল মাহী মাদকসহ পুলিশের হাতে আটক হয়েছেন। পরে এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে মাহীর কণ্ঠ নকল করে তাঁর সঙ্গে কথা বলানো হয়।

ছেলেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার কথা বলে প্রতারকেরা টাকা দাবি করলে আমিনুল দুই দফায় নগদের মাধ্যমে ৪০ হাজার টাকা পাঠান। পরে ছেলের সঙ্গে কথা বলে তিনি প্রতারণার বিষয়টি বুঝতে পারেন।

এ ঘটনায় গত ২৫ সেপ্টেম্বর নাটোর সদর থানায় মামলা করেন আমিনুল। মামলার সূত্র ধরে গোয়েন্দা তৎপরতা চালিয়ে শুক্রবার অভিযান চালিয়ে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

র‍্যাব জানায়, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তার দুজন প্রতারণার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন। তাঁদের পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

গাইবান্ধাপ্রতারণাপুলিশরংপুর বিভাগগোবিন্দগঞ্জ
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