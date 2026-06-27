Ajker Patrika
কুষ্টিয়া

দৌলতপুরে বিদেশি পিস্তল, গুলিসহ যুবক গ্রেপ্তার

দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) প্রতিনিধি
দৌলতপুরে বিদেশি পিস্তল, গুলিসহ যুবক গ্রেপ্তার
অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার যুবক। ছবি: সংগৃহীত

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্ত এলাকা থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন ও চারটি গুলিসহ সৈকত (২৭) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় উপজেলার রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের ভাগজত বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার সৈকত উপজেলার প্রাগপুর ইউনিয়নের মহিষকুণ্ডি পাকুড়িয়া গ্রামের গোলাম মোস্তফার ছেলে।

দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরিফুর রহমান জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ভাগজত বাজার এলাকা থেকে সৈকতকে একটি বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন ও চারটি গুলিসহ গ্রেপ্তার করা হয়।

তিনি আরও জানান, এ ঘটনায় অস্ত্র আইনে মামলা হয়েছে। আজ শনিবার দুপুরের মধ্যে তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হবে।

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কুষ্টিয়াপুলিশদৌলতপুর (কুষ্টিয়া)খুলনা বিভাগজেলার খবর
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