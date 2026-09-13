জমিজমার বিরোধে মেজো ভাইকে কুপিয়ে হত্যা করল বড় ভাই, আহত আরও ২

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে জমি ও চলাচলের রাস্তা নিয়ে বিরোধের জেরে বড় ভাইয়ের ধারালো হাসুয়ার কোপে এমদাদুল বাদাল (৫৫) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় নিহতের ছোট ভাই বাবু বাদাল (৪৫) ও ছেলে তপন বাদাল (১৭) গুরুতর আহত হয়েছেন। আজ রোববার সন্ধ্যায় উপজেলার বোয়ালিয়া ইউনিয়নের শেহালা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, জমিজমা ও চলাচলের রাস্তা নিয়ে সুলতান বাদালের ছেলেদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছিল। আজ সন্ধ্যায় এ নিয়ে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে বড় ভাই বজলু বাদাল মেজো ভাই এমদাদুল বাদালের ওপর হামলা চালান। এ সময় এমদাদুলকে বাঁচাতে ছোট ভাই বাবু বাদাল ও ছেলে তপন বাদাল এগিয়ে গেলে বজলু তাঁদের ধারালো হাসুয়া দিয়ে এলোপাতাড়ি কোপাতে থাকেন। এতে ঘটনাস্থলেই এমদাদুল বাদাল মারা যান এবং অপর দুজন রক্তাক্ত জখম হন। পরে স্থানীয়রা আশঙ্কাজনক অবস্থায় আহত বাবু ও তপনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়।
এ বিষয়ে বোয়ালিয়া ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান খোয়াজ হোসেন বলেন, ‘চলাচলের রাস্তা ও জমিসংক্রান্ত বিরোধে ভাইদের মধ্যে ঝামেলা চলছিল। এতে বড় ভাই বজলুর হাতে এমদাদুল নিহত হয়। এ ঘটনায় ছোট ভাই বাবু ও এমদাদুলের ছেলে আহত হয়েছে।’
দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালেদুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গেছে। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। অভিযুক্ত পালিয়ে গেছে। এ বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তুতি চলছে।
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