ভূরুঙ্গামারীতে ট্রাকচাপায় স্কুলছাত্র নিহত

ভূরুঙ্গামারী (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি 
স্কুলছাত্রের মৃত্যুতে ঘটনাস্থলে লোকজন জড়ো হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
: স্কুলছাত্রের মৃত্যুতে ঘটনাস্থলে লোকজন জড়ো হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারীতে ট্রাকচাপায় আশিক (১৪) নামের এক স্কুলছাত্র নিহত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ভূরুঙ্গামারী বাসস্ট্যান্ডগামী আঞ্চলিক মহাসড়কের ফেডারেশন মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

আশিক উপজেলার পাইকেরছড়া ইউনিয়নের গছিডাঙ্গা এলাকার শহিদুল ইসলামের ছেলে। সে পাটেশ্বরী বরকতীয়া বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণির ছাত্র ছিল।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, আজ সন্ধ্যার দিকে প্রাইভেট পড়ে সাইকেলে করে বাড়ি ফিরছিল আশিক। ভূরুঙ্গামারী বাসস্ট্যান্ডগামী আঞ্চলিক মহাসড়কের ফেডারেশন মোড় এলাকায় পৌঁছলে দ্রুতগতির একটি ট্রাক তাকে চাপা দেয়। এতে সে ঘটনাস্থলে মারা যায়। ট্রাক নিয়ে চালক পালিয়ে গেছেন।

ভূরুঙ্গামারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আল হেলাল মাহমুদ বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠনো হয়েছে। এ বিষয়ে যথাযথ আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

