ফেসবুক পেজ ফিরে পেলেন ভাইরাল তাজু ভাই

‘সরকারি রেটে জিলাপি বিক্রির’ কনটেন্ট তৈরি করে রাতারাতি ভাইরাল হওয়া কুড়িগ্রামের দ্বীপচর নারায়ণপুরের বাসিন্দা দিনমজুর তাজুল ইসলাম তাঁর ফেসবুক পেজ ‘তাজু ভাই ২.০’ ফিরে পেয়েছেন। সোমবার (৬ এপ্রিল) থেকে পেজটি আবারও ফেসবুকে দৃশ্যমান হয়েছে। এর আগে গতকাল রোববার দুপুরে হঠাৎ পেজটি ‘উধাও’ হয়ে যায়।
তাজুল ইসলামের ঘনিষ্ঠ সহযোগী শাহআলম হোসেন বলেন, প্রযুক্তিগত সাময়িক সমস্যার কারণে এমনটা ঘটেছিল। কয়েক ঘণ্টা পর আবারও পেজটি পাওয়া গেছে। বর্তমানে পেজটি চলমান রয়েছে।
এদিকে নিজের ফেসবুক পেজে তাজুল ইসলাম ছোট একটি ভিডিও বার্তা দিয়েছেন। ওই বার্তায় তিনি বলেন, ‘আল্লাহর রহমতে আমি পেজটা ফিরে পেয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ!’
মাত্র ১০ হাজারেরও কম ফলোয়ার নিয়ে গত ২৮ মার্চ আকস্মিক ‘ভাইরাল’ হয়ে যান ‘তাজু ভাই’। ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসে চর নারায়ণপুরের স্থানীয় একটি বাজারে ‘সরকারি রেটে জিলাপি বিক্রি হচ্ছে’ শিরোনামে নিজ পেজে একটি ভিডিও ছাড়েন তাজুল। কথা বলার ধরনের কারণে তাঁকে ট্রল করেন অনেকে। তবে কিছু সময়ের ব্যবধানে নিজের কাজের জন্য প্রশংসায় ভাসতে থাকেন তাজুল। প্রত্যন্ত চরাঞ্চলের একজন সাধারণ ও স্বল্প শিক্ষিত দিনমজুর হয়েও এলাকার জনভোগান্তি নিয়ে তৈরি তাঁর বিভিন্ন ভিডিও ব্যাপক শেয়ার হতে থাকে। মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধানে তাঁর পেজের ফলোয়ার বেড়ে এক মিলিয়নের ওপর দাঁড়ায়। তবে আকস্মিক পেজটি উধাও হওয়ায় অনেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ক্ষোভ ও হতাশা জানান। তারা এজন্য তাজুল ইসলামকে নিয়ে মেতে ওঠা অতি উৎসাহী কন্টেন্ট নির্মাতাদের দায়ী করেন।
