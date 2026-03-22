কুড়িগ্রামে শাবলের আঘাতে কৃষক খুন, ছেলে আটক

কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী উপজেলায় পারিবারিক কলহের জের ধরে শাবলের আঘাতে আব্দুল খালেক (৫৫) নামের এক ব্যক্তি খুন হয়েছেন। এ ঘটনায় পুলিশ তাঁর ছেলেকে আটক করেছে পুলিশ। উপজেলার সন্তোষপুর ইউনিয়নের নিলুর খামার কাটটারী গ্রামে আজ রোববার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে।
কাটটারী গ্রামের বাসিন্দা আব্দুল খালেক পেশায় কৃষক ছিলেন। তাঁকে হত্যার অভিযোগে আটক ছেলের নাম আসাদুজ্জামান মানিক (২৯)।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মানিক বছরখানেক আগে ভূরুঙ্গামারী উপজেলায় বিয়ে করেন। বিয়ের পর থেকে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দাম্পত্য কলহ চলছিল। এসব বিষয় নিয়ে রোববার দুপুরে আব্দুল খালেকের সঙ্গে মানিকের কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে উত্তেজিত হয়ে ঘরে থাকা একটি শাবল দিয়ে মানিক তাঁর বাবার মাথায় আঘাত করেন। এতে ঘটনাস্থলেই আব্দুল খালেকের মৃত্যু হয়। ঘটনার পরপরই স্থানীয়দের সহায়তায় পুলিশ অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত মানিককে আটক করে।
নাগেশ্বরী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ হিল জামান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘অভিযুক্তকে যুবককে আটক করে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়। তবে সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনো মামলা হয়নি। মামলা হলে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।’
