কুড়িগ্রামে ভুট্টাখেতে টর্চ জ্বালিয়ে জুয়া খেলা, গ্রেপ্তার ৬

উলিপুর (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি 
জুয়া খেলার অভিযোগ গ্রেপ্তার ৬ জন। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুড়িগ্রামের উলিপুরে ভুট্টাখেতে টর্চ জ্বালিয়ে জুয়া খেলা অবস্থায় ছয়জনকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে উপজেলার নেফড়া খারিজাপাড়া এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। শুক্রবার (৩ এপ্রিল) আদালতের মাধ্যমে তাঁদের জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

থানা-পুলিশ সূত্র জানায়, ‎গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে উপজেলার গুনাইগাছ ইউনিয়নের নেফড়া খারিজাপাড়া এলাকায় ভুট্টাখেতে অভিযান চালায়। এ সময় টর্চ জ্বালিয়ে জুয়া খেলা অবস্থায় ওই এলাকার সাইদুল ইসলাম (৩৮), আক্কাস আলী (৪৮), আশরাফুল ইসলাম (৩০), ফেরদৌস আলম (৩৬), আমিনুল ইসলাম (৫৪) ও ফয়জার রহমানকে (৩৮) গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের কাছ থেকে জুয়া খেলার সরঞ্জাম, নগদ ১০ হাজার ৩৯০ টাকা ও একটি টর্চ লাইট জব্দ করেন পুলিশ।

আজ দুপুরে উলিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইদ ইবনে সিদ্দিক আজকের পত্রিকাকে বলেন, জুয়া খেলা অবস্থায় ছয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জুয়া আইনে মামলা দিয়ে আজ আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

চৈত্রসংক্রান্তিতে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সাধারণ ছুটি

ক্রুকে উদ্ধারে কী কী প্রযুক্তি ব্যবহার করল যুক্তরাষ্ট্র, ইরানিরা কেন খুঁজে পেল না

ইরানের বিক্ষোভকারীদের অস্ত্র পাঠিয়েছিলাম, কুর্দিরা মেরে দিয়েছে: ট্রাম্প

সড়ক পরিবহনমন্ত্রী আ.লীগের মন্ত্রীদের মতো উত্তর দিয়েছেন: বিএনপির এমপি মনিরুল

পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন আর্টেমিস নভোচারীদের ৪০ মিনিট, কী ঘটবে তখন

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

নোয়াখালীর চাটখিলে আগুনে পোড়ানো মৃতদেহ উদ্ধার

নোয়াখালীর চাটখিলে আগুনে পোড়ানো মৃতদেহ উদ্ধার

নেত্রকোনায় ফসলরক্ষা বাঁধ নিয়ে দুই ইউনিয়নের কৃষকদের সংঘর্ষ, আহত ২০

নেত্রকোনায় ফসলরক্ষা বাঁধ নিয়ে দুই ইউনিয়নের কৃষকদের সংঘর্ষ, আহত ২০

বিল পরিশোধ নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা, দোকানিকে মারধর রাবি ছাত্রদল নেতার

বিল পরিশোধ নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা, দোকানিকে মারধর রাবি ছাত্রদল নেতার

সুপেয় পানির অধিকার বঞ্চিত কিশোরগঞ্জের ৩৫ শতাংশ দরিদ্র মানুষ

সুপেয় পানির অধিকার বঞ্চিত কিশোরগঞ্জের ৩৫ শতাংশ দরিদ্র মানুষ