কুড়িগ্রামে মাদক মামলায় দম্পতির ৫ বছরের কারাদণ্ড

ইয়াবা বিক্রির অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় কুড়িগ্রামে এক দম্পতিকে ৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত।
বৃহস্পতিবার (৯ জুলাই) দুপুরে কুড়িগ্রাম জেলা ও দায়রা জজ আদালতের অতিরিক্ত দায়রা জজ মো. জয়নাল আবেদীন এ আদেশ দেন। আদালতের অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর (এপিপি) তারিকুর রহমান তারিক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
সাজাপ্রাপ্তরা হলেন জেলার নাগেশ্বরী উপজেলার সাঞ্জুয়ার ভিটা এলাকার বাসিন্দা মাজেদুল ইসলাম মাজু (২৮) এবং তাঁর স্ত্রী আলপনা বেগম (২১)। রায় ঘোষণার সময় তাঁরা উভয়ে আদালতে উপস্থিত ছিলেন। রায়ের পর সাজা পরোয়ানামূলে তাঁদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন আদালত।
আদালত ও মামলা সূত্রে জানা গেছে, ২০১৫ সালের ২৯ আগস্ট নাগেশ্বরী উপজেলার সাঞ্জুয়ার ভিটা এলাকায় আসামিদের নিজ বসতবাড়িতে অভিযান চালিয়ে ৩৫০টি ইয়াবা উদ্ধার করে পুলিশ। এ সময় আসামি মাজেদুল পালিয়ে গেলেও তাঁর স্ত্রী আলপনাকে গ্রেপ্তার করা হয়। মামলার তদন্তে আসামি স্বামী-স্ত্রীকে দায়ী করে আদালতে চার্জশিট দেন তদন্তকারী কর্মকর্তা। দীর্ঘ ১১ বছর বিচারিক কার্যক্রম ও শুনানি শেষে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় বৃহস্পতিবার দুপুরে আসামিদের প্রত্যেককে ৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন আদালত।
রায় ঘোষণার সময় আদালতে রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন এপিপি তারিকুর রহমান তারিক এবং আসামিপক্ষে ছিলেন অ্যাডভোকেট আশরাফুল আলম।
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