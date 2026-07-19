পাকুন্দিয়ায় মাদক সেবন করে মা-বাবাকে নির্যাতন, যুবকের ৬ মাসের কারাদণ্ড

কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ায় মাদক সেবন করে দীর্ঘদিন ধরে মা-বাবাকে মারধর ও ঘরবাড়িতে ভাঙচুরের অপরাধে সজিব (২০) নামের এক যুবককে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। একই সঙ্গে তাঁকে ৩০০ টাকা অর্থদণ্ড করা হয়েছে।
রোববার (১৯ জুলাই) দুপুরে উপজেলার কোষাকান্দা গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করার পর এ দণ্ডাদেশ দেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রুপম দাস। দণ্ডপ্রাপ্ত সজিব ওই গ্রামের কাঞ্চন মিয়া ও ঝর্ণা বেগম দম্পতির ছেলে।
পাকুন্দিয়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সেলিম হোসেন রকি জানান, সজিব দীর্ঘদিন ধরে নানা ধরনের মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে আসছিল। মাদক সেবন করে সে নিয়মিত মা-বাবার ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালাত। এ ছাড়া মাদক কেনার টাকার জন্য ঘরের আসবাবপত্র ভাঙচুর করে পরিবারের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করত। পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ পেয়ে পুলিশ সজিবদের বাড়িতে অভিযান চালায়। এ সময় নিজ বাড়িতে মাদক সেবন ও ভাঙচুররত অবস্থায় তাঁকে আটক করা হয়।
পরে তাঁকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে হাজির করা হলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রুপম দাস মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে সজিবকে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং ৩০০ টাকা জরিমানা করেন।
ইউএনও রুপম দাস বলেন, ‘মাদক সেবন করে বাবা-মাকে নির্যাতন ও জনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত করায় আইন অনুযায়ী এ দণ্ড দেওয়া হয়েছে। মাদকের বিরুদ্ধে উপজেলা প্রশাসনের এমন অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।’
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