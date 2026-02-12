এজেন্ট সংখ্যা নিয়ে মতবিরোধ, ১৮ মিনিট দেরিতে ভোট গ্রহণ শুরু

কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জের খয়রত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে এজেন্ট সংখ্যা নিয়ে মতবিরোধের জেরে নির্ধারিত সময়ের ১৮ মিনিট পর ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে। আজ সকাল ৭টা ৪৮ মিনিটে কেন্দ্রটিতে ভোট গ্রহণ শুরু হয়।
জানা গেছে, কেন্দ্রটির দুটি কক্ষে চারটি বুথ রয়েছে। দলীয় প্রার্থীদের এজেন্টদের অভিযোগ, নিয়ম অনুযায়ী প্রতি বুথে একজন করে এজেন্ট দেওয়ার কথা। তবে প্রিসাইডিং কর্মকর্তা প্রতিটি কক্ষে একজন করে এজেন্ট রাখার কথা বলেন। এ নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে সাময়িক মতবিরোধ দেখা দেয়। এ সময় কেন্দ্রের বাইরে ভোটাররা লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেন।
বিএনপির প্রার্থীর এজেন্ট মতিউর রহমানসহ অন্যান্য প্রার্থীর এজেন্টরা বলেন, প্রতি বুথে একজন করে এজেন্ট থাকার নিয়ম রয়েছে। কিন্তু তা মানা হয়নি বলেই শুরুতে জটিলতা তৈরি হয়।
প্রিসাইডিং কর্মকর্তা আব্দুস সালাম বলেন, যেহেতু একই কক্ষে দুটি করে বুথ স্থাপন হয়েছে, তাই বলেছিলাম, কক্ষপ্রতি একজন এজেন্ট দেয়ার কথা। এ নিয়ে একটু দেরি হয়েছে। পরে বিষয়টি সমাধান করে নিয়ম অনুযায়ী এজেন্ট নির্ধারণ করা হলে ভোট গ্রহণ শুরু হয়। বর্তমানে কেন্দ্রটিতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট গ্রহণ চলছে।
উল্লেখ্য, এ কেন্দ্রটিতে মোট ভোটার ২ হাজার ২৯৩ জন। এর মধ্যে পুরুষ ১ হাজার ১২০ এবং নারী ১ হাজার ১৯২ জন।
নাটোরের লালপুরে তথ্যগত ভুল থাকায় ভোটকেন্দ্রে পাঠানোর জন্য রাখা নির্বাচনী ফলাফল বিবরণী (রেজাল্ট শিট) জব্দ করা হয়েছে। নাটোর-১ আসনে নির্বাচন অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির পরিচালক এবং রাজশাহীর যুগ্ম মহানগর দায়রা জজ জাহিদ হাসান ত্রুটিপূর্ণ এই ফলাফল শিট সিলগালা করেন।৩ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৪ এর প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে দেখা গেছে ভোটারদের ভিড়। সকাল থেকেই ভোটকেন্দ্রে আসতে শুরু করেন বিভিন্ন বয়সী নারী–পুরুষ। পুরুষ ভোটারদের সঙ্গে সঙ্গে নারী ভোটারদেরও ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। কোনো কোনো কেন্দ্রে দেখা যায় দীর্ঘ লাইন। সকলকেই দেখা গেছে হাসিখুশি ও উল্লসিত।১৩ মিনিট আগে
গণভোট ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কেন্দ্রে ভোট দিতে গিয়ে নারী ভোটারদের অনেকেরই তালিকায় নাম না পাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। আজ বৃহস্পতিবার রাজশাহীর কাজলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে এই অভিযোগ উঠেছে...২৪ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রে ভোটার আনতে অনেক প্রার্থী রিকশা দিচ্ছেন। আজ বৃহস্পতিবার সকালে ভোটারের উপস্থিতি কম দেখা গেলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিতিও বাড়ছে। বিএনপি ও জামায়াতের প্রার্থীদের এজেন্ট থাকলেও অনেক কেন্দ্রে লাঙ্গল ও শাপলা কলির প্রার্থীরা এজেন্ট দেননি।৩১ মিনিট আগে