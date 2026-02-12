Ajker Patrika
খুলনা

‘হয়তো এটাই আমার জীবনের শেষ ভোট’

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
‘হয়তো এটাই আমার জীবনের শেষ ভোট’
মোতালেব মিয়া ও তাঁর পরিবার। ছবি: আজকের পত্রিকা

খুলনা ক্রিসেন্ট জুট মিলের শ্রমিক ছিলেন মোতালেব মিয়া। ৮০ বছরের এই বৃদ্ধ তাঁর অসুস্থ স্ত্রী ফাতেমা পারভীন (৬৮) ও মেয়ে নার্গিস সুলতানাকে নিয়ে ভোট দিতে এসেছেন। এই পরিবার ভোট দিয়েছে খুলনা নগরীর মওলানা ভাসানী বিদ্যাপীঠ গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে।

ভোট দিয়ে বের হয়ে এসে মোতালেব মিয়া বলেন, ‘বয়স হয়েছে। নানা রোগে ভুগছি। হয়তোবা এটাই আমার জীবনের শেষ ভোট। আগামী ৫ বছর বেঁচে না-ও থাকতে পারি। ভোট দিয়ে খুবই ভালো লাগছে।’

ফাতেমা পারভীন বলেন, ‘চোখে কম দেখি। তাই মেয়েকে সাথে নিয়ে এসেছি। আমরা সবাই ভোট দিয়েছি।’

বিষয়:

খুলনা বিভাগনির্বাচনভোটজেলার খবরত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জাতীয় পার্টির ভাইস চেয়ারম্যানের পাঁচ শতাধিক নেতা-কর্মী নিয়ে বিএনপিতে যোগদান

জাতীয় পার্টির ভাইস চেয়ারম্যানের পাঁচ শতাধিক নেতা-কর্মী নিয়ে বিএনপিতে যোগদান

জেএসসির সঙ্গে বৃত্তিও বাতিল, নবমে বিভাগ বিভাজন নয়

জেএসসির সঙ্গে বৃত্তিও বাতিল, নবমে বিভাগ বিভাজন নয়

জয়ের নিয়ামক জেন-জি

জয়ের নিয়ামক জেন-জি

কুষ্টিয়ায় ভোটকেন্দ্রের সিসি ক্যামেরা চুরি

কুষ্টিয়ায় ভোটকেন্দ্রের সিসি ক্যামেরা চুরি

নির্বাচনে টংয়ের দোকানে বসাসহ যেসব কাজ করতে পারবে না পুলিশ

নির্বাচনে টংয়ের দোকানে বসাসহ যেসব কাজ করতে পারবে না পুলিশ

সম্পর্কিত

ঢাকা–৬: নিজের ভোট নিজে দিতে পেরে উচ্ছ্বসিত নারী ভোটাররা

ঢাকা–৬: নিজের ভোট নিজে দিতে পেরে উচ্ছ্বসিত নারী ভোটাররা

ভোটারদের উপস্থিতি সন্তোষজনক, ঐতিহাসিক নির্বাচন হচ্ছে: ডিএমপি কমিশনার

ভোটারদের উপস্থিতি সন্তোষজনক, ঐতিহাসিক নির্বাচন হচ্ছে: ডিএমপি কমিশনার

ভাই হত্যার বিচারের প্ল্যাকার্ড নিয়ে ভোটকেন্দ্রে মাসুমা হাদি

ভাই হত্যার বিচারের প্ল্যাকার্ড নিয়ে ভোটকেন্দ্রে মাসুমা হাদি

আমরা প্রশাসনের দুর্বলতা খেয়াল করছি: আখতার হোসেন

আমরা প্রশাসনের দুর্বলতা খেয়াল করছি: আখতার হোসেন