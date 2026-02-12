‘হয়তো এটাই আমার জীবনের শেষ ভোট’

খুলনা ক্রিসেন্ট জুট মিলের শ্রমিক ছিলেন মোতালেব মিয়া। ৮০ বছরের এই বৃদ্ধ তাঁর অসুস্থ স্ত্রী ফাতেমা পারভীন (৬৮) ও মেয়ে নার্গিস সুলতানাকে নিয়ে ভোট দিতে এসেছেন। এই পরিবার ভোট দিয়েছে খুলনা নগরীর মওলানা ভাসানী বিদ্যাপীঠ গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে।
ভোট দিয়ে বের হয়ে এসে মোতালেব মিয়া বলেন, ‘বয়স হয়েছে। নানা রোগে ভুগছি। হয়তোবা এটাই আমার জীবনের শেষ ভোট। আগামী ৫ বছর বেঁচে না-ও থাকতে পারি। ভোট দিয়ে খুবই ভালো লাগছে।’
ফাতেমা পারভীন বলেন, ‘চোখে কম দেখি। তাই মেয়েকে সাথে নিয়ে এসেছি। আমরা সবাই ভোট দিয়েছি।’
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে ঘিরে পুরান ঢাকায় সকাল থেকেই ভোটকেন্দ্রগুলোতে ছিল নারীদের সরব উপস্থিতি। শীতের হালকা কুয়াশা ভেদ করে কেউ সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে, কেউ স্বামীর সঙ্গে, আবার কেউ প্রতিবেশীদের সঙ্গে দল বেঁধে কেন্দ্রে হাজির হন। ভোট দেওয়া শেষে তাঁদের মুখে ছিল স্বস্তির হাসি; চোখেমুখে...১০ মিনিট আগে
প্রধান উপদেষ্টার প্রত্যাশা অনুযায়ী এবার একটি ঐতিহাসিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী। একই সঙ্গে গুজবে কান না দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।১১ মিনিট আগে
ভাই ওসমান হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে প্ল্যাকার্ড হাতে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিয়েছেন তার বোন মাসুমা হাদি। আজ বৃহস্পতিবার সকালে ঝালকাঠির সরকারি নলছিটি মার্চেন্টস মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে যান তিনি। মাসুমার হাতের প্ল্যাকার্ড চলমান উৎসবমুখর ভোটকেন্দ্রের পরিবেশকে মুহুর্তেই থম থমে করে তোলে...১৩ মিনিট আগে
নির্বাচনকে ঘিরে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন রংপুর-৪ (কাউনিয়া-পীরগাছা) আসনের ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেন। বিভিন্ন স্থানে কর্মী হেনস্তা, হামলা ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগ তুলে তিনি বলেছেন, ‘এসব ঘটনায় প্রশাসনের দুর্বলতা স্পষ্টভাবে লক্ষ করা১৪ মিনিট আগে