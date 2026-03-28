ভৈরবে বাবাসহ মাদ্রাসাছাত্রী অপহরণের চেষ্টা, ২ ব্যক্তি আটক

কিশোরগঞ্জের ভৈরবে ১৬ বছর বয়সী এক মাদ্রাসাছাত্রী ও তার বাবাকে অপহরণচেষ্টার অভিযোগে দুই ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ। আজ শনিবার (২৮ মার্চ) সকাল ৯টার দিকে শহরের কমলপুর নিউটাউন এলাকায় স্থানীয় জনতা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আটক করে ভৈরব থানা পুলিশের হাতে সোপর্দ করে।
আটক ব্যক্তিরা হলেন, শহরের গাছতলাঘাট এলাকার বাসিন্দা মো. জসিম মিয়া (৪৮) ও তাঁর সহযোগী অটোরিকশাচালক মো. রনি মিয়া (৩২)।
স্থানীয় লোকজনের অভিযোগ, আটক জসিম মিয়া বিভিন্ন সময়ে নিজেকে রাজনৈতিক নেতা ও সাংবাদিক পরিচয়ে দিয়ে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করতেন।
থানা পুলিশ সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে মাদ্রাসায় যাতায়াতের পথে ওই ছাত্রীকে উত্ত্যক্ত করে আসছিলেন জসিম মিয়া। শনিবার সকাল আনুমানিক ৯টার দিকে নিউটাউন এলাকার ভাই ভাই ভিলার সামনে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা ছাত্রীকে জোরপূর্বক একটি অটোরিকশায় তুলে নেওয়ার চেষ্টা করেন। এ সময় ছাত্রীর বাবা হারুনুর রশীদ বাধা দিলে তাঁকেও অপহরণের চেষ্টা করা হয়। ছাত্রীর চিৎকারে স্থানীয় লোকজন দ্রুত এগিয়ে এসে তাকে উদ্ধার করেন এবং দুই অভিযুক্তকে আটক করে পুলিশে খবর দেন।
ছাত্রীর বাবা হারুনুর রশীদ বলেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ উপজেলার শরিফা বেগম নামের এক নারী তাঁর বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা চেক জালিয়াতির মামলা করেন। ওই মামলায় তিনি এখন জামিনে রয়েছেন। পরবর্তীকালে জসিম মিয়া ওই নারীর সঙ্গে যোগসাজশ করে নিজেকে সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে তাঁর কাছে ২ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন। টাকা না দেওয়ায় তাঁকে নিয়মিত হয়রানি করছিলেন জসিম মিয়া। ঘটনার দিন জসিম মিয়া এক রাজনৈতিক নেতার নাম ব্যবহার করে তাঁকে ও তাঁর মেয়েকে জোরপূর্বক তুলে নেওয়ার চেষ্টা করেন। এ ঘটনার সুষ্ঠু বিচার ও অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে ভুক্তভোগী পরিবার।
ভৈরব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতাউর রহমান আকন্দ জানান, খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আটক করে থানায় নিয়ে যায়। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
