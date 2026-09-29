Ajker Patrika
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কিশোরগঞ্জ

ভৈরবে হাত-পা-মুখ বাঁধা প্রবাসী যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

ভৈরব (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি 
ভৈরবে হাত-পা-মুখ বাঁধা প্রবাসী যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার
রোকন উদ্দিন জয়। ছবি: সংগৃহীত

কিশোরগঞ্জের ভৈরব উপজেলার কালিকাপ্রসাদ ইউনিয়নের পূর্ব নয়াহাটি গ্রামে হাত-পা-মুখ বাঁধা অবস্থায় রোকন উদ্দিন জয় (২৪) নামে এক সিঙ্গাপুরপ্রবাসী যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে নিজ বাড়ির পেছনের ঝোপঝাড়ে থাকা একটি গাছ থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। পরিবারের অভিযোগ, তাঁকে হত্যা করে গাছে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

নিহত রোকন উদ্দিন জয় পূর্ব নয়াহাটি গ্রামের কৃষক ছাত্তার মিয়ার ছেলে।

স্থানীয় বাসিন্দা ও পরিবারের সদস্যদের ভাষ্য, উন্নত জীবনের আশায় প্রায় তিন বছর আগে সিঙ্গাপুরে যান রোকন উদ্দিন জয়। এক মাস আগে ছুটিতে দেশে ফেরেন তিনি। আজ মঙ্গলবার সকালে বন্ধুদের সঙ্গে কক্সবাজার ভ্রমণে যাওয়ার কথা ছিল তাঁর।

ছাত্তার মিয়া বলেন, কক্সবাজারে যাওয়ার জন্য কাপড়চোপড় কিনতে গতকাল ১০ হাজার টাকা নিয়ে ঢাকায় গিয়েছিল জয়।

‘পরে কখন সে বাসায় এসেছে, তা জানি না। মঙ্গলবার সকালে আশপাশের লোকজন ঘটনাটি জানায়। পরে নিজের বাড়ির পেছনে একটি গাছে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ছেলের ঝুলন্ত মরদেহ দেখতে পাই,’ বলেন ছাত্তার মিয়া।

পরিবারের অভিযোগ, দুর্বৃত্তরা পরিকল্পিতভাবে জয়কে হত্যা করে মরদেহ গাছে ঝুলিয়ে রেখে গেছে। নিহতের কোনো শত্রু ছিল না বলেও দাবি করেছেন তাঁর বাবা। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত এবং জড়িত ব্যক্তিদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন তিনি।

খবর পেয়ে ভৈরব থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কিশোরগঞ্জ মর্গে পাঠায়।

ভৈরব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহবুবুর রহমান বলেন, ‘সকালে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে হাত-পা-মুখ বাঁধা অবস্থায় প্রবাসী যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। চিকিৎসার জন্য সে দেশে এসেছিল। এখনো পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ পাওয়া যায়নি। তবে ঘটনাটি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে।’

মাহবুবুর রহমান বলেন, ‘কারা এবং কী কারণে এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে, তা উদ্‌ঘাটনে পুলিশ কাজ করছে। আশা করছি, দ্রুত সময়ের মধ্যে জড়িতদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা সম্ভব হবে।’

বিষয়:

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