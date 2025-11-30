Ajker Patrika

কিশোরগঞ্জে হকারদের হামলার প্রতিবাদে ব্যবসায়ীদের দোকানপাট বন্ধ

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ৩০ নভেম্বর ২০২৫, ১৭: ৫৮
হকার উচ্ছেদের দাবিতে ব্যবসায়ীদের বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা
হকার উচ্ছেদের দাবিতে ব্যবসায়ীদের বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা

কিশোরগঞ্জ শহরে ফুটপাতে অবৈধ দোকানপাট ও হকারদের উচ্ছেদের দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন ব্যবসায়ীরা। আজ রোববার (৩০ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ করেন তাঁরা। হকারদের হামলার প্রতিবাদে গতকাল শনিবার থেকে দোকানপাট বন্ধ রেখেছেন শহরের ব্যবসায়ীরা। অন্যদিকে ব্যবসায়ীদের দাবি প্রত্যাখ্যান চেয়ে আজ সকালে হকাররাও শহরে মিছিল করেছেন।

আজ বেলা ১১টার দিকে শহরের গৌরাঙ্গ বাজার এলাকায় ব্যবসায়ীরা বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এসে শেষ হয়। এ সময় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনের সড়কটি আধা ঘণ্টা অবরোধ করেন ব্যবসায়ীরা।

এতে সড়কে যানজট তৈরি হয়। ভোগান্তিতে পড়ে সাধারণ মানুষ।

জানা গেছে, গতকাল রাতে গৌরাঙ্গ বাজার আঠারোবাড়ি কাচারি মোড়ে পাল ট্রেডার্স দোকানের সামনে কয়েকজন হকার তাঁদের ভ্যান নিয়ে আসেন। এ সময় পাল ট্রেডার্সের মালিক শুভ কর ও কর্মচারী আলাউদ্দিন হকারদের ভ্যান সরিয়ে নিতে বলেন। এতে হকাররা খেপে গিয়ে শুভ ও আলাউদ্দিনের ওপর দেশীয় অস্ত্র দিয়ে হামলা করেন। তাঁদের বাঁচাতে এলে আরও পাঁচ-ছয়জন ব্যবসায়ী আহত হন। আহত ব্যবসায়ীরা কিশোরগঞ্জ ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এ ঘটনায় তাৎক্ষণিক গৌরাঙ্গ বাজার, তেরিপট্টি ও রথখোলা এলাকার ব্যবসায়ীরা তাঁদের দোকানপাট বন্ধ ঘোষণা করে বিক্ষোভ করেন।

বড়বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন বলেন, এটা এখন কিশোরগঞ্জবাসীর সমস্যা। এ সমস্যা সমাধানে ব্যবসায়ী সমিতিগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে, যেন অচিরেই সড়কে ও ফুটপাতে অবৈধ দোকানপাট উচ্ছেদ করা হয়। এটাই ব্যবসায়ী সমিতির অনুরোধ।

এদিকে আজ সকালে শহরের গৌরাঙ্গ বাজার এলাকায় হকাররা মিছিল করেছেন। কয়েকজন হকার বলেন, ‘আমাদের উচ্ছেদ করা মানে গরিবের পেটে লাথি দেওয়া। দোকানপাট উচ্ছেদ করা হলে কোথায় যাব আমরা? আমরা যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হই—এটাই আমাদের দাবি।’

কিশোরগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, মারধরের ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়েছে। অভিযোগ দিলে মামলা দায়ের করা হবে। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আসলাম মোল্লা বলেন, ‘ব্যবসায়ীদের দোকানপাট বন্ধ আছে। তাঁরা যেন দোকানপাট দ্রুত খোলেন, সে জন্য আমরা বিষয়টি নিয়ে আইনগতভাবে এগোচ্ছি।’

বিষয়:

কিশোরগঞ্জঢাকা বিভাগবিক্ষোভহকারজেলার খবরব্যবসায়ী
