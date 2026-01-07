Ajker Patrika

বিয়ের প্রলোভনে শারীরিক সম্পর্কের অভিযোগ, মামলার পর প্রেমিক গ্রেপ্তার

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি ও ভৈরব সংবাদদাতা
প্রতীকী ছবি
কিশোরগঞ্জের ভৈরবে বিয়ের প্রলোভনে এক নারীর (৪৫) সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কের অভিযোগ উঠেছে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। পরে বিয়ে করতে অস্বীকার করায় ওই নারী থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করেন। মামলার পর অভিযুক্ত কবির মিয়াকে (৫০) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) দিবাগত রাতে ভৈরব থানা-পুলিশ পৌর এলাকার চণ্ডিবের পুলতাকান্দা থেকে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তির বাড়ি পুলতাকান্দা গ্রামে। ভৈরব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতাউর রহমান আকন্দ মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, বিয়ের আশ্বাস দিয়ে শহরের কালিপুর গ্রামের ওই নারীর সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক সম্পর্ক অব্যাহত রাখে কবির মিয়া।

গত ১৬ ডিসেম্বর অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তাঁর আত্মীয়স্বজনদের কাছে বিয়ের বিষয়টি জানাতে বলেন ওই নারী। কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তি ওই নারীকে বিয়ে করতে অস্বীকৃতি জানান। পরে ভুক্তভোগী নারী ৬ জানুয়ারি ভৈরব থানায় একটি মামলা করেন। মামলার পরই গ্রেপ্তার করা হয় কবিরকে।

ভুক্তভোগী নারী জানান, তাঁর স্বামী বা সন্তান নেই। প্রতিদিনের মতো একদিন সকালে হাঁটতে বের হলে কবির মিয়ার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। একপর্যায়ে প্রেমের প্রস্তাব ও পরে বিয়ের আশ্বাস দেন কবির। পরে শারীরিক সম্পর্ক গড়তে বাধ্য করেন। বিয়ের আশ্বাসে একাধিকবার তাঁদের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক হয়। এখন তাঁকে বিয়ে করতে অস্বীকৃতি জানায় অভিযুক্ত। তিনি সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে ন্যায়বিচার দাবি করেন।

ভৈরব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতাউর রহমান আকন্দ বলেন, ভুক্তভোগী নারী থানায় মামলা করেছেন। অভিযুক্ত কবির মিয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং বুধবার দুপুরে তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়।

বিষয়:

কিশোরগঞ্জঢাকা বিভাগবিয়েমামলাঅভিযোগভৈরবনারীজেলার খবর
