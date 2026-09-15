সার্ভারে ত্রুটি, ২১ জেলায় ১৭ ঘণ্টা পর সচল প্রিপেইড মিটার রিচার্জ

খুলনা ও বরিশাল বিভাগ এবং ফরিদপুরসহ ২১ জেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের (ওজোপাডিকে) প্রিপেইড মিটার রিচার্জ গতকাল সোমবার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘ ১৭ ঘণ্টা পর আজ মঙ্গলবার সকালে সেটি আবার সচল হয়েছে।
ওজোপাডিকোর সহকারী ব্যবস্থাপক জানান, গতকাল সোমবার (১৪ সেপ্টেম্বর) বেলা ১টা ১৫ মিনিটে প্রিপেইড মিটারিং সিস্টেমের ডেটাবেইস সার্ভারের সঙ্গে অ্যাপ্লিকেশন সার্ভারের লজিক্যাল সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এর ফলে ভেন্ডিং কার্যক্রম সাময়িকভাবে (মিটার রিচার্জিং) বন্ধ হয়ে যায়। সংযোগ পুনঃস্থাপনের লক্ষ্যে ওজোপাডিকোর প্রিপেইড মিটারিং দপ্তরের কারিগরি বিশেষজ্ঞ দলের নিরলস চেষ্টায় আজ সকাল ৬টা ১০ মিনিটে প্রিপেইড সিস্টেমের ভেন্ডিং কার্যক্রম পুরোদমে কার্যকর হয়।
আজ ওজোপাডিকো খুলনা সদর দপ্তর এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ওই সময়ে ওজোপাডিকোর বিভিন্ন অঞ্চলে ভেন্ডিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে প্রিপেইড মিটার গ্রাহকেরা যে প্রতিবন্ধকতা ও অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন, সে জন্য ওজোপাডিকো কর্তৃপক্ষ গ্রাহকদের কাছে দুঃখপ্রকাশ করে।
বিজ্ঞপ্তিতে ভবিষ্যতে এ ধরনের সমস্যার পুনরাবৃত্তি রোধে প্রয়োজনীয় কারিগরি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে বলেও জানানো হয়।
নোয়াখালীর মাইজদীতে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীকে দ্বিতীয় দফায় অপহরণের অভিযোগ উঠেছে। ছাত্রীর মায়ের দাবি, আদালত থেকে ফেরার পথে রনির নেতৃত্বে ২০ থেকে ২৫ জন কিশোর গ্যাং সদস্য হামলা চালিয়ে তাঁকে অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে নিয়ে যায়।১ মিনিট আগে
গত ২৪ ঘণ্টায় বিভাগে নতুন করে ২৯০ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এর মধ্যে ৩ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। অপরদিকে মশক নিধনের জন্য আনা ওষুধের পরীক্ষামূলক প্রয়োগে ১৫ শতাংশ মশার লার্ভাও মরেনি। ফলে সেই ওষুধ ফেরত পাঠাতে নির্দেশ দিয়েছেন কেসিসি প্রশাসক।৬ মিনিট আগে
মাগুরার মহম্মদপুরে মধুমতি সেতুর পশ্চিম পাশের সংযোগ সড়কের জাঙ্গালিয়া অংশে সংস্কারকাজ শেষ হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই ধস ও ভাঙন দেখা দিয়েছে। সড়কের অন্তত চারটি স্থানে মাটি সরে যাওয়ায় যানবাহন ও পথচারী চলাচল ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে।৮ মিনিট আগে
প্রায় ছয় মাস পর চট্টগ্রাম ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিমিটেডে আবার ইউরিয়া উৎপাদন শুরু হয়েছে। গ্যাস প্রাপ্তি ও কারিগরি ত্রুটি কাটিয়ে মঙ্গলবার সকালে উৎপাদনে ফেরে সিইউএফএল। গত আড়াই বছরে গ্যাসসংকট ও যান্ত্রিক ত্রুটিতে অন্তত ছয় দফা বন্ধ হয়েছে কারখানাটি।১৭ মিনিট আগে