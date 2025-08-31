পূর্বশত্রুতার জেরে তালায় দেড় কিলোমিটার জমির শিমগাছ কেটে দিল প্রতিপক্ষ

তালা (সাতক্ষীরা) প্রতিনিধি
সাতক্ষীরার তালায় সদর ইউনিয়নের খানপুর গ্রামে পূর্বশত্রুতার জেরে ঘেরের পাড়ে বাঁশের বেড়িতে লাগানো প্রায় দেড় কিলোমিটার জমির শিমগাছ কেটে দিয়েছে প্রতিপক্ষ। এতে প্রায় ৬ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেছেন ক্ষতিগ্রস্ত শাহিনুর রহমান বাবু। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার (৩০ আগস্ট) রাতে।
খানপুর গ্রামের ময়েজ উদ্দিন সরদারের ছেলে ভুক্তভোগী শাহিনুর রহমান বাবু জানান, খানপুর বিলে এক ঘেরমালিকের কাছ থেকে হারি (চুক্তিভিত্তিক জমি চাষ করা) নিয়ে ঘেরের দুপাশে প্রায় দেড় কিলোমিটার জমিতে শিমের চাষ করেছিলেন তিনি। গাছে ফলন আসতে শুরু করেছিল। শিম চাষে ওষুধসহ সব মিলিয়ে খরচ হয়েছে প্রায় ২ লাখ ২০ হাজার টাকা। এই মৌসুমে বিক্রি থেকে ৫-৬ লাখ টাকা আয় করার প্রত্যাশা ছিল তাঁর।
তিনি আরও জানান, জমিসংক্রান্ত বিরোধ চলছিল স্থানীয় ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল বারি সরদারের পরিবারের সঙ্গে। তাঁর ছেলে লাভলু রহমান দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশ্যে শিমগাছ কেটে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছিলেন। শনিবার রাতে ধারালো অস্ত্র দিয়ে শিমগাছগুলো কেটে দেন লাভলু।
স্থানীয় বাসিন্দা বিল্লাল সরদার বলেন, ‘শনিবার সন্ধ্যার আগে লাভলুকে এলাকায় দেখা গেছে। সুযোগ বুঝে সে এই শত্রুতা করেছে।’
তবে অভিযোগ অস্বীকার করে অভিযুক্ত লাভলু রহমান বলেন, ‘ষড়যন্ত্র করে আমাকে জড়ানো হচ্ছে। এ ঘটনায় আমি জড়িত নই। আমরা এলাকায় প্রভাবশালী, তাই আমাদের ক্ষতি করার জন্যই এসব করা হচ্ছে।’
তালা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাইন উদ্দিন বলেন, অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
সাতক্ষীরার তালায় সদর ইউনিয়নের খানপুর গ্রামে পূর্বশত্রুতার জেরে ঘেরের পাড়ে বাঁশের বেড়িতে লাগানো প্রায় দেড় কিলোমিটার জমির শিমগাছ কেটে দিয়েছে প্রতিপক্ষ। এতে প্রায় ৬ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেছেন ক্ষতিগ্রস্ত শাহিনুর রহমান বাবু। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার (৩০ আগস্ট) রাতে।
খানপুর গ্রামের ময়েজ উদ্দিন সরদারের ছেলে ভুক্তভোগী শাহিনুর রহমান বাবু জানান, খানপুর বিলে এক ঘেরমালিকের কাছ থেকে হারি (চুক্তিভিত্তিক জমি চাষ করা) নিয়ে ঘেরের দুপাশে প্রায় দেড় কিলোমিটার জমিতে শিমের চাষ করেছিলেন তিনি। গাছে ফলন আসতে শুরু করেছিল। শিম চাষে ওষুধসহ সব মিলিয়ে খরচ হয়েছে প্রায় ২ লাখ ২০ হাজার টাকা। এই মৌসুমে বিক্রি থেকে ৫-৬ লাখ টাকা আয় করার প্রত্যাশা ছিল তাঁর।
তিনি আরও জানান, জমিসংক্রান্ত বিরোধ চলছিল স্থানীয় ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল বারি সরদারের পরিবারের সঙ্গে। তাঁর ছেলে লাভলু রহমান দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশ্যে শিমগাছ কেটে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছিলেন। শনিবার রাতে ধারালো অস্ত্র দিয়ে শিমগাছগুলো কেটে দেন লাভলু।
স্থানীয় বাসিন্দা বিল্লাল সরদার বলেন, ‘শনিবার সন্ধ্যার আগে লাভলুকে এলাকায় দেখা গেছে। সুযোগ বুঝে সে এই শত্রুতা করেছে।’
তবে অভিযোগ অস্বীকার করে অভিযুক্ত লাভলু রহমান বলেন, ‘ষড়যন্ত্র করে আমাকে জড়ানো হচ্ছে। এ ঘটনায় আমি জড়িত নই। আমরা এলাকায় প্রভাবশালী, তাই আমাদের ক্ষতি করার জন্যই এসব করা হচ্ছে।’
তালা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাইন উদ্দিন বলেন, অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) শিক্ষার্থী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ফের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক মো. কামাল উদ্দিনসহ অন্তত ৫০ শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর। শিক্ষার্থীদের দাবি, তাঁদের শরীরের বিভিন্ন স্থানে ধারালো১২ মিনিট আগে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে নবীন শিক্ষার্থীদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে রাকসু কোষাধ্যক্ষ কার্যালয়ে ভাঙচুর করার পর তালা লাগিয়ে দেয় শাখা ছাত্রদল। এরপর তারা অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করতে থাকলে সাধারণ শিক্ষার্থীরা তাতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে...১৬ মিনিট আগে
বৃদ্ধ মাকে মারধরের ঘটনা ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়লে বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আসে। খবর পেয়ে থানা পুলিশ শনিবার সন্ধ্যায় ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। এ সময় স্থানীয়রা সমস্যার সৃষ্টি করে। পরে ঘটনাস্থলে সেনাবাহিনীর টিম উপস্থিত হয়। সেনা বাহিনীর সহায়তায় অভিযুক্তদের আটক করা হয়। আটককৃতদের প্রথমে সেনা ক্যাম্পে জিজ্ঞাসাবাদ...১ ঘণ্টা আগে
ঢাকার যানজট কমাতে হাইকোর্ট মোড় থেকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত ২২টি মোড়ে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি ট্রাফিক সিগন্যাল বাতি বসানোর উদ্যোগ নিয়েছিল ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)। এর মধ্যে ৭টি মোড়ে সিগন্যাল স্থাপন শেষ হয়েছে। এসব সিগন্যাল কার্যকরভাবে কাজ করছে কিনা তা যাচাই করতে আজ রোববার...১ ঘণ্টা আগে