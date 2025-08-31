Ajker Patrika
পূর্বশত্রুতার জেরে তালায় দেড় কিলোমিটার জমির শিমগাছ কেটে দিল প্রতিপক্ষ

তালা (সাতক্ষীরা) প্রতিনিধি 
কাটা শিমগাছগুলো দেখাচ্ছেন ভুক্তভোগীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
সাতক্ষীরার তালায় সদর ইউনিয়নের খানপুর গ্রামে পূর্বশত্রুতার জেরে ঘেরের পাড়ে বাঁশের বেড়িতে লাগানো প্রায় দেড় কিলোমিটার জমির শিমগাছ কেটে দিয়েছে প্রতিপক্ষ। এতে প্রায় ৬ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেছেন ক্ষতিগ্রস্ত শাহিনুর রহমান বাবু। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার (৩০ আগস্ট) রাতে।

খানপুর গ্রামের ময়েজ উদ্দিন সরদারের ছেলে ভুক্তভোগী শাহিনুর রহমান বাবু জানান, খানপুর বিলে এক ঘেরমালিকের কাছ থেকে হারি (চুক্তিভিত্তিক জমি চাষ করা) নিয়ে ঘেরের দুপাশে প্রায় দেড় কিলোমিটার জমিতে শিমের চাষ করেছিলেন তিনি। গাছে ফলন আসতে শুরু করেছিল। শিম চাষে ওষুধসহ সব মিলিয়ে খরচ হয়েছে প্রায় ২ লাখ ২০ হাজার টাকা। এই মৌসুমে বিক্রি থেকে ৫-৬ লাখ টাকা আয় করার প্রত্যাশা ছিল তাঁর।

তিনি আরও জানান, জমিসংক্রান্ত বিরোধ চলছিল স্থানীয় ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল বারি সরদারের পরিবারের সঙ্গে। তাঁর ছেলে লাভলু রহমান দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশ্যে শিমগাছ কেটে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছিলেন। শনিবার রাতে ধারালো অস্ত্র দিয়ে শিমগাছগুলো কেটে দেন লাভলু।

কাটা শিমগাছগুলো দেখাচ্ছেন ভুক্তভোগীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
স্থানীয় বাসিন্দা বিল্লাল সরদার বলেন, ‘শনিবার সন্ধ্যার আগে লাভলুকে এলাকায় দেখা গেছে। সুযোগ বুঝে সে এই শত্রুতা করেছে।’

তবে অভিযোগ অস্বীকার করে অভিযুক্ত লাভলু রহমান বলেন, ‘ষড়যন্ত্র করে আমাকে জড়ানো হচ্ছে। এ ঘটনায় আমি জড়িত নই। আমরা এলাকায় প্রভাবশালী, তাই আমাদের ক্ষতি করার জন্যই এসব করা হচ্ছে।’

তালা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাইন উদ্দিন বলেন, অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জমিসাতক্ষীরাখুলনা বিভাগখুলনাজেলার খবর
