ঈদের উপহার দিতে বোনের বাড়ি যাওয়ার পথে ভাইয়ের মৃত্যু

দিনাজপুরের বীরগঞ্জে ঈদের উপহার দিতে বোনের বাড়িতে যাওয়ার পথে নুর ইসলাম (৩১) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। আজ সকালে বীরগঞ্জ পৌর শহরের উপজেলা পরিষদের সামনে ঢাকা-পঞ্চগড় মহাসড়কে বাসের ধাক্কায় প্রাণ হারান তিনি। এ ছাড়া গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলায় ট্রাক্টরের ধাক্কায় বন্দারু রায় (২০) নামের এক যুবক নিহত হন।
নিহত নুর ইসলাম দিনাজপুরের বিরল উপজেলার কাঠারিপাড়া গ্রামের মো. রজব আলীর ছেলে।
জানা গেছে, ঈদ উপলক্ষে নতুন কাপড় ও সেমাই-চিনি নিয়ে মোটরসাইকেলে বোনের বাড়িতে যাচ্ছিলেন নুর ইসলাম। আজ সকাল ৮টার দিকে বীরগঞ্জ পৌর শহরের উপজেলা পরিষদের সামনে ঢাকা-পঞ্চগড় মহাসড়কে পৌঁছালে একটি বাস তাঁর মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি নিহত হন। এ দুর্ঘটনায় রয়েল (৩৫) নামের আরেক যুবক আহত হন। রয়েল বিরল উপজেলার মির্জাপুর বজরাপুর গ্রামের মমিনুল ইসলামের ছেলে।
অপরদিকে গতকাল রাত ১০টার দিকে উপজেলার সুজালপুর ইউনিয়নের মদনপুর ভাঙ্গাপুলে আঞ্চলিক সড়কে বালুবোঝাই ট্রাক্টরের ধাক্কায় অটোরিকশার যাত্রী বন্দারু রায় নিহত হয়েছেন। এ সময় অটোরিকশার আরও ছয় যাত্রী আহত হন।
নিহত বন্দারু রায় দিনাজপুরের বিরল উপজেলার বাজনারহার এলাকার ব্রিটিশ রায়ের ছেলে।
বীরগঞ্জ থানার ওসি মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, নুর ইসলামের লাশ হাইওয়ে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। ওসি আরও বলেন, গতকাল রাতের দুর্ঘটনার ঘটনায় ট্রাক্টরটি আটক করা হলেও চালক এবং হেলপার পালিয়ে গেছে। এ দুর্ঘটনায় যুবকের লাশ উদ্ধার করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। দুর্ঘটনার বিষয়ে তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিতে সরকারি কর্মকর্তাদের সময়ানুবর্তিতা নিশ্চিত করতে হবে। নির্ধারিত সময়ে কেউ অফিসে না এলে তাঁদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।৩ মিনিট আগে
বাগেরহাটের রামপালে দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। আজ শুক্রবার (১৩ মার্চ) বিকেলে বাগেরহাটের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মেজবাহ উদ্দিনকে প্রধান করে এই কমিটি করা হয়।২৯ মিনিট আগে
গাইবান্ধায় গত ২৪ ঘণ্টার ভারী বৃষ্টিতে পানির নিচে তলিয়ে গেছে আলুর খেত। এতে চলতি মৌসুমে আলুচাষিদের মধ্যে ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। আলু তোলার আগমুহূর্তে খেতে বৃষ্টির পানি জমে যাওয়ায় তাঁরা দুশ্চিন্তায় পড়েছেন।৩৩ মিনিট আগে
সিলেটের গোয়াইনঘাটে মুরগির খামার থেকে সুমন মিয়া (১৫) নামের এক কিশোরের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। উপজেলার ফতেহপুরে ইউনিয়নের তৃতীয়খণ্ড গ্রামের একটি খামার থেকে গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। সুমন মিয়া ওই গ্রামের আনোয়ার মিয়ার ছেলে। সে একজন রাজমিস্ত্রি ছিল। তার লাশ উদ্ধার করে৪৩ মিনিট আগে