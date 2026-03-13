Ajker Patrika
দিনাজপুর

ঈদের উপহার দিতে বোনের বাড়ি যাওয়ার পথে ভাইয়ের মৃত্যু

বীরগঞ্জ (দিনাজপুর) প্রতিনিধি 
দিনাজপুরের বীরগঞ্জে ঈদের উপহার দিতে বোনের বাড়িতে যাওয়ার পথে নুর ইসলাম (৩১) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। আজ সকালে বীরগঞ্জ পৌর শহরের উপজেলা পরিষদের সামনে ঢাকা-পঞ্চগড় মহাসড়কে বাসের ধাক্কায় প্রাণ হারান তিনি। এ ছাড়া গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলায় ট্রাক্টরের ধাক্কায় বন্দারু রায় (২০) নামের এক যুবক নিহত হন।

নিহত নুর ইসলাম দিনাজপুরের বিরল উপজেলার কাঠারিপাড়া গ্রামের মো. রজব আলীর ছেলে।

জানা গেছে, ঈদ উপলক্ষে নতুন কাপড় ও সেমাই-চিনি নিয়ে মোটরসাইকেলে বোনের বাড়িতে যাচ্ছিলেন নুর ইসলাম। আজ সকাল ৮টার দিকে বীরগঞ্জ পৌর শহরের উপজেলা পরিষদের সামনে ঢাকা-পঞ্চগড় মহাসড়কে পৌঁছালে একটি বাস তাঁর মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি নিহত হন। এ দুর্ঘটনায় রয়েল (৩৫) নামের আরেক যুবক আহত হন। রয়েল বিরল উপজেলার মির্জাপুর বজরাপুর গ্রামের মমিনুল ইসলামের ছেলে।

অপরদিকে গতকাল রাত ১০টার দিকে উপজেলার সুজালপুর ইউনিয়নের মদনপুর ভাঙ্গাপুলে আঞ্চলিক সড়কে বালুবোঝাই ট্রাক্টরের ধাক্কায় অটোরিকশার যাত্রী বন্দারু রায় নিহত হয়েছেন। এ সময় অটোরিকশার আরও ছয় যাত্রী আহত হন।

নিহত বন্দারু রায় দিনাজপুরের বিরল উপজেলার বাজনারহার এলাকার ব্রিটিশ রায়ের ছেলে।

বীরগঞ্জ থানার ওসি মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, নুর ইসলামের লাশ হাইওয়ে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। ওসি আরও বলেন, গতকাল রাতের দুর্ঘটনার ঘটনায় ট্রাক্টরটি আটক করা হলেও চালক এবং হেলপার পালিয়ে গেছে। এ দুর্ঘটনায় যুবকের লাশ উদ্ধার করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। দুর্ঘটনার বিষয়ে তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

দিনাজপুরবীরগঞ্জনিহতজেলার খবররংপুর বিভাগযুবক
ব্যাপক হামলার পরও স্থিতিশীল ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ ব্যবস্থা: ব্লুমবার্গের প্রতিবেদন

‘একসঙ্গে এত কবর কখনো খুঁড়ি নাই’

খামেনিপুত্র মোজতবা কি বেঁচে আছেন, ট্রাম্পের মন্তব্যে নতুন রহস্য

রাশিয়ার তেলের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিল যুক্তরাষ্ট্র

রামপালে নৌবাহিনীর বাস-মাইক্রোর সংঘর্ষ, দুই শিশুসহ নিহত ১০

সরকারি কর্মকর্তারা সময়মতো অফিসে না এলে ব্যবস্থা: ত্রাণমন্ত্রী

রামপালে সড়ক দুর্ঘটনা: কারণ অনুসন্ধানে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি

পানিতে তলিয়ে গেছে আলুখেত, দুশ্চিন্তায় চাষিরা

গোয়াইনঘাটে মুরগির খামার থেকে কিশোরের গলাকাটা লাশ উদ্ধার

