খুলনা প্রেসক্লাবের সভাপতি মোস্তফা, সম্পাদক তরিকুল

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
খুলনা প্রেসক্লাবের নির্বাচনে বিজয়ীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

খুলনা প্রেসক্লাবের বার্ষিক সাধারণ নির্বাচনে সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন দৈনিক প্রবর্তনের সম্পাদক ও প্রকাশক মোস্তফা সরোয়ার। সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন দৈনিক সময়ের খবরের সম্পাদক ও প্রকাশক মো. তরিকুল ইসলাম। কোষাধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত হয়েছেন দৈনিক প্রবাহের স্টাফ রিপোর্টার বিমল সাহা।

এ ছাড়া সহসভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন দিনকালের খুলনা ব্যুরোপ্রধান সোহরাব হোসেন, দৈনিক পূর্বাঞ্চলের ফটোসাংবাদিক মো. জাহিদুল ইসলাম ও আজকের পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার কাজী শামিম আহমেদ। যুগ্ম সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন চ্যানেল২৪-এর খুলনা ব্যুরোপ্রধান মো. বেল্লাল হোসেন সজল।

পাঠাগার, প্রকাশনা ও তথ্যপ্রযুক্তি সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন কালবেলার খুলনা ব্যুরোপ্রধান বশির হোসেন। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন মোহাম্মদ মিলন।

এ ছাড়া নির্বাহী সদস্যরা হলেন খুলনা গেজেটের নির্বাহী সম্পাদক কাজী মোতাহার রহমান, সাব-এডিটর মো. আনিস উদ্দিন, খবরের কাগজের ব্যুরোপ্রধান মাকসুদুর রহমান মাকসুদ, পূর্বাঞ্চলের স্টাফ রিপোর্টার সোহেল মাহমুদ, দৈনিক প্রবর্তনের জিয়াউস সাদাত ও বাংলাবাজার পত্রিকার ব্যুরোপ্রধান মহেন্দ্রনাথ সেন।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত ক্লাবের আলহাজ লিয়াকত আলী মিলনায়তনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। পরে ফলাফল ঘোষণা করা হয়।

নির্বাচনে চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন উপপরিচালক (স্থানীয় সরকার) মো. আরিফুল ইসলাম, সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন যথাক্রমে সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাজমুস সাকিব এবং আঞ্চলিক তথ্য অফিসের সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা মো. মেহেদী হাসান ও উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মো. মেহেদী হাসান।

