Ajker Patrika
ঢাকা

ডেমরায় কারখানায় অগ্নিকাণ্ড: ফায়ার ফাইটারসহ দগ্ধ ২ জন বার্ন ইনস্টিটিউটে

ঢামেক প্রতিবেদক
ডেমরায় কারখানায় অগ্নিকাণ্ড: ফায়ার ফাইটারসহ দগ্ধ ২ জন বার্ন ইনস্টিটিউটে
ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর ডেমরায় আমুলিয়া মডেল টাউন এলাকায় কালি তৈরির কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে ফায়ার ফাইটারসহ দুজন দগ্ধ হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে তাঁদের উদ্ধার করে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসা হয়।

দগ্ধ ব্যক্তিরা হলেন ওই কারখানার কর্মচারী মো. সুজন (২২) ও ফায়ার ফাইটার মো. নাঈম হোসাইন (২৮)। সুজনের গ্রামের বাড়ি গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ থানার হরিপুর গ্রামে। বাবার নাম মো. সুরুজ্জামান মিয়া। তিনি ওই কারখানার মেশিন অপারেটরের কাজ করেন। আর নাঈম হোসাইন বঙ্গবাজার ইউনিটের ফায়ারম্যান হিসেবে কর্মরত।

হাসপাতালে সুজনের সহকর্মী মো. সোহেল জানান, আজ সকালের দিকে আমুলিয়া মডেল টাউন এলাকার ‘ইমো রোটো ফ্লেক্সি প্যাক’ নামের কালি তৈরির কারখানার ভেতরে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। সেখান থেকে সুজন দগ্ধ হন। পরে তাঁকে জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটে নিয়ে আসা হয়।

জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে আবাসিক চিকিৎসক সহকারী অধ্যাপক শাওন বিন রহমান বলেন, ‘ডেমরার আমুলিয়া থেকে ওই কারখানার কর্মচারী ও এক ফায়ারম্যান আমাদের এখানে এসেছে। সুজনের ৬০ শতাংশ ও ফায়ার ফাইটার নাঈমের ডান পায়ে সামান্য দগ্ধ হয়েছে।’

এর আগে, আগুন লাগার খবরে আজ দুপুর ১২টার দিকে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফায়ার সার্ভিস। বেলা ১টা ৫৫ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

