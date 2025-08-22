Ajker Patrika
> সারা দেশ
> খুলনা

আটক যুবককে বিজিবির কাছে হস্তান্তর বিএসএফের

গাংনী (মেহেরপুর) প্রতিনিধি
পতাকা বৈঠকের পর আটক যুবককে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে বিএসএফ। ছবি: আজকের পত্রিকা
মেহেরপুরের গাংনীর কাথুলী সীমান্ত দিয়ে ইকবাল হোসেন (৩৮) নামে এক যুবককে ফেরত দিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। বিজিবি ও বিএসএফের মধ্যে পতাকা বৈঠকের পর গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে তাঁকে ফেরত দেওয়া হয়। আজ শুক্রবার সকালে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি)।

ইকবাল হোসেন গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের কুতুবপুর গ্রামের মো. জারাবাত হোসেনের ছেলে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গতকাল দুপুরে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের (৪৭ বিজিবি) অধীন কাথুলী বিওপি এলাকার সীমান্ত পিলার ১৩২/ ১৫-আর-এর কাছে স্থানীয় বাংলাদেশি নাগরিক ইকবাল হোসেন মেহেরপুর ভৈরব নদের মাঝ বরাবর নির্ধারিত শূন্য লাইন সাঁতরে ভারতে ঢোকেন। পরে কুতুবপুর মাঠ এলাকায় ঘাস কাটার সময় ৫৬ ব্যাটালিয়ন বিএসএফের তেইনপুর ক্যাম্পের সদস্যরা তাঁকে আটক করেন।

এ ঘটনার পরপরই কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের কাথুলী কোম্পানি কমান্ডার ৫৬ ব্যাটালিয়ন বিএসএফের রাউথবাড়ী কোম্পানি কমান্ডারের সঙ্গে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ করেন। বিএসএফ বাংলাদেশি নাগরিককে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ফেরত প্রদানের বিষয়ে সম্মতি প্রকাশ করে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, আটক বাংলাদেশি নাগরিককে ফেরত দেওয়ার জন্য সীমান্ত পিলার ১৩৩ /৩-এসের কাছে কাথুলী কোম্পানি কমান্ডার (৪৭ বিজিবি) এবং ৫৬ ব্যাটালিয়ন বিএসএফের রাউথবাড়ী কোম্পানি কমান্ডারের মধ্যে গতকাল দিবাগত রাতে পতাকা বৈঠক হয়। এরপর ইকবাল হোসেনকে বিজিবির কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়। অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে ইকবাল হোসেনকে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, বিজিবি ইকবাল হোসেনকে গাংনী থানায় হস্তান্তর করেছে। ভারতে অনুপ্রবেশের দায়ে ইকবাল হোসেনের নামে মামলা দিয়ে আজ শুক্রবার আদালতে পাঠানো হবে।

বিষয়:

মেহেরপুরগাংনীবিএসএফবিজিবিখুলনা বিভাগ
