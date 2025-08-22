আটক যুবককে বিজিবির কাছে হস্তান্তর বিএসএফের

গাংনী (মেহেরপুর) প্রতিনিধি
মেহেরপুরের গাংনীর কাথুলী সীমান্ত দিয়ে ইকবাল হোসেন (৩৮) নামে এক যুবককে ফেরত দিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। বিজিবি ও বিএসএফের মধ্যে পতাকা বৈঠকের পর গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে তাঁকে ফেরত দেওয়া হয়। আজ শুক্রবার সকালে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি)।
ইকবাল হোসেন গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের কুতুবপুর গ্রামের মো. জারাবাত হোসেনের ছেলে।
প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গতকাল দুপুরে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের (৪৭ বিজিবি) অধীন কাথুলী বিওপি এলাকার সীমান্ত পিলার ১৩২/ ১৫-আর-এর কাছে স্থানীয় বাংলাদেশি নাগরিক ইকবাল হোসেন মেহেরপুর ভৈরব নদের মাঝ বরাবর নির্ধারিত শূন্য লাইন সাঁতরে ভারতে ঢোকেন। পরে কুতুবপুর মাঠ এলাকায় ঘাস কাটার সময় ৫৬ ব্যাটালিয়ন বিএসএফের তেইনপুর ক্যাম্পের সদস্যরা তাঁকে আটক করেন।
এ ঘটনার পরপরই কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের কাথুলী কোম্পানি কমান্ডার ৫৬ ব্যাটালিয়ন বিএসএফের রাউথবাড়ী কোম্পানি কমান্ডারের সঙ্গে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ করেন। বিএসএফ বাংলাদেশি নাগরিককে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ফেরত প্রদানের বিষয়ে সম্মতি প্রকাশ করে।
প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, আটক বাংলাদেশি নাগরিককে ফেরত দেওয়ার জন্য সীমান্ত পিলার ১৩৩ /৩-এসের কাছে কাথুলী কোম্পানি কমান্ডার (৪৭ বিজিবি) এবং ৫৬ ব্যাটালিয়ন বিএসএফের রাউথবাড়ী কোম্পানি কমান্ডারের মধ্যে গতকাল দিবাগত রাতে পতাকা বৈঠক হয়। এরপর ইকবাল হোসেনকে বিজিবির কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়। অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে ইকবাল হোসেনকে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, বিজিবি ইকবাল হোসেনকে গাংনী থানায় হস্তান্তর করেছে। ভারতে অনুপ্রবেশের দায়ে ইকবাল হোসেনের নামে মামলা দিয়ে আজ শুক্রবার আদালতে পাঠানো হবে।
মেহেরপুরের গাংনীর কাথুলী সীমান্ত দিয়ে ইকবাল হোসেন (৩৮) নামে এক যুবককে ফেরত দিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। বিজিবি ও বিএসএফের মধ্যে পতাকা বৈঠকের পর গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে তাঁকে ফেরত দেওয়া হয়। আজ শুক্রবার সকালে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি)।
ইকবাল হোসেন গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের কুতুবপুর গ্রামের মো. জারাবাত হোসেনের ছেলে।
প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গতকাল দুপুরে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের (৪৭ বিজিবি) অধীন কাথুলী বিওপি এলাকার সীমান্ত পিলার ১৩২/ ১৫-আর-এর কাছে স্থানীয় বাংলাদেশি নাগরিক ইকবাল হোসেন মেহেরপুর ভৈরব নদের মাঝ বরাবর নির্ধারিত শূন্য লাইন সাঁতরে ভারতে ঢোকেন। পরে কুতুবপুর মাঠ এলাকায় ঘাস কাটার সময় ৫৬ ব্যাটালিয়ন বিএসএফের তেইনপুর ক্যাম্পের সদস্যরা তাঁকে আটক করেন।
এ ঘটনার পরপরই কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের কাথুলী কোম্পানি কমান্ডার ৫৬ ব্যাটালিয়ন বিএসএফের রাউথবাড়ী কোম্পানি কমান্ডারের সঙ্গে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ করেন। বিএসএফ বাংলাদেশি নাগরিককে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ফেরত প্রদানের বিষয়ে সম্মতি প্রকাশ করে।
প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, আটক বাংলাদেশি নাগরিককে ফেরত দেওয়ার জন্য সীমান্ত পিলার ১৩৩ /৩-এসের কাছে কাথুলী কোম্পানি কমান্ডার (৪৭ বিজিবি) এবং ৫৬ ব্যাটালিয়ন বিএসএফের রাউথবাড়ী কোম্পানি কমান্ডারের মধ্যে গতকাল দিবাগত রাতে পতাকা বৈঠক হয়। এরপর ইকবাল হোসেনকে বিজিবির কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়। অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে ইকবাল হোসেনকে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, বিজিবি ইকবাল হোসেনকে গাংনী থানায় হস্তান্তর করেছে। ভারতে অনুপ্রবেশের দায়ে ইকবাল হোসেনের নামে মামলা দিয়ে আজ শুক্রবার আদালতে পাঠানো হবে।
ময়মনসিংহের তারাকান্দায় রাইসমিলে রাতভর অভিযান চালিয়ে ৭৮০ বস্তা সরকারি চাল জব্দ করেছে প্রশাসন। এ ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়েছে। উপজেলার কলেজ রোড এলাকায় ফাহিম এবং সামিয়া রাইস মিলের গোদামে এ অভিযান চালানো হয়। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জাকির হোসাইন অভিযান পরিচালনা করেন৩৩ মিনিট আগে
নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর নগর সড়কটি দীর্ঘ ছয় বছর ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে আছে। উপজেলার ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের মাহমুদাবাদ থেকে বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর নগর রেললাইন পর্যন্ত প্রায় ৩ হাজার ১০০ মিটার দীর্ঘ সড়কটি দিয়ে প্রতিদিন হাজারো মানুষ চলাচল করেন।১ ঘণ্টা আগে
কুড়িগ্রাম থেকে রংপুর হয়ে পলাশবাড়ী যেতে অতিক্রম করতে হতো প্রায় ১৩০ কিলোমিটার পথ। এখন গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ ও কুড়িগ্রামের চিলমারীকে সংযুক্ত করা মাওলানা ভাসানী সেতু উদ্বোধনের ফলে কুড়িগ্রাম-পলাশবাড়ীর দূরত্ব কমেছে প্রায় ৪৬ কিলোমিটার।১ ঘণ্টা আগে
সিরাজগঞ্জের কাজীপুরে যাত্রীবাহী অটোরিকশায় বাসের ধাক্কায় আহত প্রধান শিক্ষক আমির হোসেন বাবু (৫৯) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে গতকাল রাতে তার মৃত্যু হয়।২ ঘণ্টা আগে