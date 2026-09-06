Ajker Patrika
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খুলনা

প্রথম দফায় কৃষিকার্ড পাচ্ছেন খুলনার ২৩ হাজার ১০৫ কৃষক

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
প্রথম দফায় কৃষিকার্ড পাচ্ছেন খুলনার ২৩ হাজার ১০৫ কৃষক
প্রতীকী ছবি।

খুলনায় কৃষিকার্ড দেওয়ার লক্ষ্যে ব্লক জরিপের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। তিন দফা জরিপের মধ্যে দুই দফার কাজ শেষ হয়েছে। বর্তমানে তৃতীয় দফার জরিপ চলছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, প্রথম দফার জরিপে খুলনার ৯টি উপজেলার ৯টি ইউনিয়নের ২৩ হাজার ১০৫ জন কৃষক কৃষিকার্ড পাওয়ার জন্য নির্বাচিত হয়েছেন।

বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার আগে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি হিসেবে কৃষকদের উন্নয়নে ‘কৃষিকার্ড’ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছিল। গত ফেব্রুয়ারিতে বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর কৃষিকার্ড দেওয়ার লক্ষ্যে ব্লক জরিপের কাজ শুরু হয়।

জরিপের প্রথম দফায় খুলনার ৯টি উপজেলার ৯টি ইউনিয়নকে বেছে নেওয়া হয়। প্রথম দফার জরিপ শেষে দ্বিতীয় দফার কাজও শেষ হয়েছে। বর্তমানে তৃতীয় দফার জরিপ চলছে।

সূত্র জানায়, প্রথম দফার জরিপে যাচাই-বাছাই শেষে খুলনার ৯টি ইউনিয়নের ২৩ হাজার ১০৫ জন কৃষককে কৃষিকার্ড দেওয়ার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দফার জরিপের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে আরও কৃষককে এই কর্মসূচির আওতায় আনা হবে।

প্রথম দফায় যেসব ইউনিয়ন কৃষিকার্ডের আওতায় আসছে, সেগুলো হলো রূপসা উপজেলার নৈহাটি, বটিয়াঘাটা উপজেলার আমিরপুর, দিঘলিয়া উপজেলার গাজিরহাট, ফুলতলা উপজেলার সদর, ডুমুরিয়া উপজেলার ভান্ডারপাড়া, তেরখাদা উপজেলার ছাগলাদাহ, দাকোপ উপজেলার সদর, পাইকগাছা উপজেলার হরিঢালি এবং কয়রা উপজেলার সদর ইউনিয়ন।

সূত্র জানায়, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে সাত সদস্যের কমিটি এসব ইউনিয়নের কৃষকদের যাচাই-বাছাই করে কৃষিকার্ড পাওয়ার যোগ্যদের শনাক্ত করেছে। কমিটি মধ্য আগস্ট পর্যন্ত ১৮ হাজার ৪৭৯ জন কৃষকের নাম চূড়ান্ত করে তালিকা ব্যাংকে পাঠিয়েছে। বাকি কৃষকদের তালিকাও পর্যায়ক্রমে পাঠানো হবে।

সূত্র আরও জানায়, এই প্রকল্পের আওতায় কৃষকেরা জনতা, সোনালী ও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে বার্ষিক অনুদানের অর্থ পাবেন। প্রত্যেক কৃষক বছরে আড়াই হাজার টাকা করে অনুদান পাবেন। বর্তমান সরকারের পাঁচ বছরের মেয়াদে পর্যায়ক্রমে খুলনা জেলায় ৩ লাখ ৩৮ হাজার ৬০৩ জন কৃষক কৃষিকার্ড পাবেন।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, কার্ডধারী কৃষকেরা ন্যায্যমূল্যে সেচসুবিধা, প্রশিক্ষণ, কৃষি যন্ত্রপাতি, বালাই দমনে পরামর্শ, কৃষিপণ্য বিক্রির সুবিধা, কৃষিবিমা প্রশিক্ষণ, ভর্তুকি ও প্রণোদনা, ঋণ এবং কৃষি উপকরণ পাবেন।

জানতে চাইলে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খুলনার অতিরিক্ত উপপরিচালক মো. তৌহিদীন ভূঁইয়া বলেন, ‘ব্যাংকের মাধ্যমে কৃষকেরা কার্ড পাবেন। প্রতিবছর কৃষকেরা আড়াই হাজার টাকা করে অনুদান পাবেন।’

বিষয়:

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