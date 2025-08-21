সাতক্ষীরায় পরীক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষার্থীর মৃত্যু

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি
সাতক্ষীরা সরকারি কলেজের প্রাক-নির্বাচনী পরীক্ষাকেন্দ্রে শরিফা আক্তার লিপি (২২) নামের এক শিক্ষার্থী মারা গেছেন। তিনি ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অনার্স তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী।
আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে পরীক্ষা শুরুর পর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন শরিফা। এ সময় তাঁর মুখ দিয়ে ফেনাজাতীয় তরল পদার্থ বের হতে থাকে। সহপাঠীরা দ্রুত তাঁকে সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
শরিফা আক্তার লিপি শহরের মাছখোলা ক্লাব মোড় এলাকার বাসিন্দা মো. শহিদুল ইসলামের মেয়ে। মাস দেড়েক আগে তাঁর বিয়ে হয়েছে। আজ বাদ মাগরিব জানাজা শেষে নিজ গ্রামের কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হবে বলে পরিবার সূত্রে জানা গেছে।
এ বিষয়ে সাতক্ষীরা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ আবুল হাশেম বলেন, ‘শরিফার মৃত্যু অত্যন্ত দুঃখজনক। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত কারণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। আগামী রোববার বাদ জোহর কলেজ মসজিদে দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে বলে জানান তিনি।
