‘খুব ভালো লাগছে, এটাই শেষ’—সপরিবারে ভোটের পর বললেন ৮০ বছরের মোতালেব মিয়া

খুলনা ক্রিসেন্ট জুট মিলের শ্রমিক ছিলেন মোতালেব মিয়া। ৮০ বছরের এই বৃদ্ধ তাঁর অসুস্থ স্ত্রী ফাতেমা পারভিন (৬৮) ও মেয়ে নার্গিস সুলতানাকে নিয়ে ভোট দিতে এসেছেন।
খুলনা-৩ আসনের ভোটার এই পরিবার ভোট দিয়েছেন মাওলানা ভাসানী বিদ্যাপীঠ গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে। ভোট দিয়ে বের হয়ে মোতালেব মিয়া বলেন, ‘বয়স হয়েছে। নানা রোগে ভুগছি। হয়তো বা এটাই আমার জীবনের শেষ ভোট। আগামী ৫ বছর বেঁচে নাও থাকতে পারি। ভোট দিয়ে খুবই ভালো লাগছে বাবা।’
তাঁর স্ত্রী ফাতেমা পারভিন বলেন, ‘চোখে কম দেখি। তাই মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। আমরা সবাই ভোট দিয়েছি।’
নাটোরের লালপুরে তথ্যগত ভুল থাকায় ভোটকেন্দ্রে পাঠানোর জন্য রাখা নির্বাচনী ফলাফল বিবরণী (রেজাল্ট শিট) জব্দ করা হয়েছে। নাটোর-১ আসনে নির্বাচন অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির পরিচালক এবং রাজশাহীর যুগ্ম মহানগর দায়রা জজ জাহিদ হাসান ত্রুটিপূর্ণ এই ফলাফল শিট সিলগালা করেন।৩ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৪ এর প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে দেখা গেছে ভোটারদের ভিড়। সকাল থেকেই ভোটকেন্দ্রে আসতে শুরু করেন বিভিন্ন বয়সী নারী–পুরুষ। পুরুষ ভোটারদের সঙ্গে সঙ্গে নারী ভোটারদেরও ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। কোনো কোনো কেন্দ্রে দেখা যায় দীর্ঘ লাইন। সকলকেই দেখা গেছে হাসিখুশি ও উল্লসিত।১২ মিনিট আগে
গণভোট ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কেন্দ্রে ভোট দিতে গিয়ে নারী ভোটারদের অনেকেরই তালিকায় নাম না পাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। আজ বৃহস্পতিবার রাজশাহীর কাজলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে এই অভিযোগ উঠেছে...২৩ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রে ভোটার আনতে অনেক প্রার্থী রিকশা দিচ্ছেন। আজ বৃহস্পতিবার সকালে ভোটারের উপস্থিতি কম দেখা গেলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিতিও বাড়ছে। বিএনপি ও জামায়াতের প্রার্থীদের এজেন্ট থাকলেও অনেক কেন্দ্রে লাঙ্গল ও শাপলা কলির প্রার্থীরা এজেন্ট দেননি।৩০ মিনিট আগে