খুলনায় স্বামীর দায়ের কোপে স্ত্রীর মৃত্যু

খুলনা প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

পারিবারিক কলহের জেরে স্বামীর দায়ের কোপে স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গৃহবধূ মারা যান।

নিহত গৃহবধূ রূপসা উপজেলার যুগীহাটি এলাকার বাসিন্দা পলাশ শেখের স্ত্রী পারভীন বেগম।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানা গেছে, আজ দুপুর পৌনে ১২টার দিকে পারিবারিক কলহের জেরে স্বামী পলাশের সঙ্গে স্ত্রী পারভীন বেগমের কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে পলাশ হাতে থাকা দা দিয়ে স্ত্রীকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করে। পরে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে বেলা সোয়া ৩টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

রূপসা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহফুজুর রহমান বলেন, ঘটনা জানার পর ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। ঘাতককে গ্রেপ্তারে অভিযান চালানো হবে।

বিষয়: নিহতহাসপাতালখুলনা বিভাগমেডিকেলখুলনাজেলার খবর
কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ৫ ঘণ্টা পর লাইনচ্যুত বগি উদ্ধার, ট্রেন চলাচল শুরু

ন্যায্য দাম পাচ্ছেন না ভোলার পানচাষিরা

বহিরাগতের হামলার প্রতিবাদে বাকৃবিতে শিক্ষার্থীদের মৌন মিছিল

মামুনের মাথার খুলি ফ্রিজে, ব্যান্ডেজে লেখা ‘হাড় নেই, মাথায় চাপ দিবেন না’

