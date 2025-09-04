খুলনায় স্বামীর দায়ের কোপে স্ত্রীর মৃত্যু

খুলনা প্রতিনিধি
পারিবারিক কলহের জেরে স্বামীর দায়ের কোপে স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গৃহবধূ মারা যান।
নিহত গৃহবধূ রূপসা উপজেলার যুগীহাটি এলাকার বাসিন্দা পলাশ শেখের স্ত্রী পারভীন বেগম।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানা গেছে, আজ দুপুর পৌনে ১২টার দিকে পারিবারিক কলহের জেরে স্বামী পলাশের সঙ্গে স্ত্রী পারভীন বেগমের কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে পলাশ হাতে থাকা দা দিয়ে স্ত্রীকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করে। পরে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে বেলা সোয়া ৩টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।
রূপসা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহফুজুর রহমান বলেন, ঘটনা জানার পর ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। ঘাতককে গ্রেপ্তারে অভিযান চালানো হবে।
