খুলনায় ভ্যানচালককে গলা কেটে হত্যা

খুলনার দিঘলিয়ায় সমীর ভট্ট (৪০) নামের এক ভ্যানচালককে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে দিঘলিয়া উপজেলার গাজীরহাট ইউনিয়নের মোল্লাডাঙ্গা এলাকা থেকে তাঁর রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনাস্থলের কিছু দূর থেকে তাঁর ব্যবহৃত ভ্যানটি উদ্ধার করে পুলিশ।
দিঘলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহ আলম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, সমীর ভট্ট দিঘলিয়া উপজেলার গাজীরহাট ইউনিয়নের কেটলা গ্রামের বাসিন্দা রবীন ভট্টের ছেলে।
স্থানীয়দের মাধ্যমে সংবাদ পেয়ে মোল্লাপাড়া ইটলু মোল্লার বাড়ির পাশ থেকে ভ্যানচালক সমীর ভট্টের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
ঘটনাস্থলের কিছু দূর হতে তাঁর ব্যবহৃত ভ্যানটি উদ্ধার করা হয়। হত্যা করে দুর্বৃত্তরা তাঁর ভ্যানটি নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।
লাশের সুরতহাল রিপোর্ট শেষে ময়নাতদন্তের জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিবারের সদস্যদের ঘটনাস্থলে আসার জন্য খবর দেওয়া হয়েছে বলে জানান এই কর্মকর্তা।
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