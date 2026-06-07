Ajker Patrika
খুলনা

খুলনায় ডাক বিভাগের পরীক্ষাকেন্দ্রে দুজন আটক

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
আপডেট : ০৭ জুন ২০২৬, ২২: ৪১
খুলনায় ডাক বিভাগের পরীক্ষাকেন্দ্রে দুজন আটক
প্রতীকী ছবি

পিএমজি দক্ষিণাঞ্চলের মেইল অপারেটর পদে মৌখিক বদলি পরীক্ষায় অংশ নিতে এসে দুই জন আটক হয়েছেন। আজ রোববার (৭ জুন) দুপুরে তাদের পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে আটক করে সোনাডাঙ্গা থানায় নেওয়া হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে ইলেকট্রনিকস ডিভাইসও উদ্ধার করা হয়।

আটককৃতরা হলেন গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার দুলাল গ্রামের বাসিন্দা মুসলিম আলীর ছেলে হুমায়ুন মিয়া ও সিরাজগঞ্জ জেলার বেলফুলিয়া উপজেলার আশ্রাব আলীর ছেলে মনিরুল ইসলাম।

সোনাডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রফিকুল ইসলাম জানান, পিএমজি দক্ষিণাঞ্চলের মেইল অপারেটর পদে প্রার্থী ছিলেন আটক হওয়া উল্লিখিত দুই জন। গত ১৫ মে লিখিত পরীক্ষায় তাদের স্থানে অপর দুই জন বদলি পরীক্ষায় অংশ নেয়।

বিষয়:

খুলনা জেলাউদ্ধারআটকপরীক্ষাখুলনাজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত