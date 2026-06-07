খুলনায় ডাক বিভাগের পরীক্ষাকেন্দ্রে দুজন আটক

পিএমজি দক্ষিণাঞ্চলের মেইল অপারেটর পদে মৌখিক বদলি পরীক্ষায় অংশ নিতে এসে দুই জন আটক হয়েছেন। আজ রোববার (৭ জুন) দুপুরে তাদের পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে আটক করে সোনাডাঙ্গা থানায় নেওয়া হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে ইলেকট্রনিকস ডিভাইসও উদ্ধার করা হয়।
আটককৃতরা হলেন গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার দুলাল গ্রামের বাসিন্দা মুসলিম আলীর ছেলে হুমায়ুন মিয়া ও সিরাজগঞ্জ জেলার বেলফুলিয়া উপজেলার আশ্রাব আলীর ছেলে মনিরুল ইসলাম।
সোনাডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রফিকুল ইসলাম জানান, পিএমজি দক্ষিণাঞ্চলের মেইল অপারেটর পদে প্রার্থী ছিলেন আটক হওয়া উল্লিখিত দুই জন। গত ১৫ মে লিখিত পরীক্ষায় তাদের স্থানে অপর দুই জন বদলি পরীক্ষায় অংশ নেয়।
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