Ajker Patrika
ঢাকা

কারামুক্ত হলেন আনিস আলমগীর

গাজীপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ১৪ মার্চ ২০২৬, ১৫: ৫৫
আনিস আলমগীর। ছবি: সংগৃহীত

গাজীপুরের কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার পার্ট-২ থেকে জামিনে মুক্তি পেয়েছেন সাংবাদিক আনিস আলমগীর। আজ শনিবার বেলা ২টা ৩৫ মিনিটে তিনি কারাগার থেকে বের হন।

কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার পার্ট-২-এর জেল সুপার মো. আল মামুন জানান, গতকাল শুক্রবার তাঁর জামিনের কাগজ কারাগারে পৌঁছায়। পরে যাচাই-বাছাই শেষে শনিবার বেলা ২টা ৩৫ মিনিটে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। এ সময় তাঁর স্ত্রীসহ স্বজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে ১১ মার্চ ঢাকা মহানগর দায়রা জজ মো. সাব্বির ফয়েজ শুনানির পর আনিস আলমগীরের জামিন মঞ্জুর করেন। সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় ৫ মার্চ আনিস আলমগীরকে জামিন দেন উচ্চ আদালত।

উল্লেখ্য, গত ১৫ জানুয়ারি আনিস আলমগীরের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে দুদক। মামলায় আনিস আলমগীরের বিরুদ্ধে ৩ কোটি ২৬ লাখ ৪৮ হাজার ৯৩৮ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়।

এরপর ২৫ জানুয়ারি এই মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করে দুদক। তাঁকে এই মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন মঞ্জুর করেন আদালত। আজ তিনি এই মামলায় জামিনে মুক্তি পেলেন।

বিষয়:

গাজীপুরঢাকা বিভাগজামিনআদালতকারাগার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নদীর পাড়ে পড়ে ছিল অজ্ঞাতনামা যুবকের গলাকাটা ও মাথাবিহীন লাশ

ছাত্রী সংস্থার নেত্রীকে ডিসির পদ থেকে না সরালে বিএনপির ক্ষতি হবে: হাবিবুল

এমপিকে অভ্যর্থনার পর হত্যা মামলার আসামির পোস্ট ‘এয়ারপোর্টে ভাইকে রিসিভ করলাম’

নওগাঁ জেলা আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেপ্তার

মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার শেষে আইসিইউতে মির্জা আব্বাস

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

খারগ দ্বীপে হামলা: ট্রাম্পের কৌশলগত বিজয় নাকি দীর্ঘমেয়াদি ভূরাজনৈতিক ঝুঁকি

খারগ দ্বীপে হামলা: ট্রাম্পের কৌশলগত বিজয় নাকি দীর্ঘমেয়াদি ভূরাজনৈতিক ঝুঁকি

জাল সনদে ১২৮ শিক্ষক, ফেরত দিতে হবে টাকা

জাল সনদে ১২৮ শিক্ষক, ফেরত দিতে হবে টাকা

বদলগাছীতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ১০০ পরিবারকে ছাগল ও ফ্লোর ম্যাট বিতরণ

বদলগাছীতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ১০০ পরিবারকে ছাগল ও ফ্লোর ম্যাট বিতরণ

ইমাম-পুরোহিতদের হাতে মাসিক সম্মানী তুলে দিলেন প্রধানমন্ত্রী

ইমাম-পুরোহিতদের হাতে মাসিক সম্মানী তুলে দিলেন প্রধানমন্ত্রী

নওগাঁ জেলা আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেপ্তার

নওগাঁ জেলা আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেপ্তার

সম্পর্কিত

কারামুক্ত হলেন আনিস আলমগীর

কারামুক্ত হলেন আনিস আলমগীর

ভৈরব নদে নিখোঁজের তিন দিন পর রিকশাচালকের মরদেহ উদ্ধার

ভৈরব নদে নিখোঁজের তিন দিন পর রিকশাচালকের মরদেহ উদ্ধার

কুমিল্লায় র‍্যাবের পৃথক অভিযানে পিস্তল-ম্যাগাজিন ও ৩৪ কেজি গাঁজা উদ্ধার, গ্রেপ্তার ১

কুমিল্লায় র‍্যাবের পৃথক অভিযানে পিস্তল-ম্যাগাজিন ও ৩৪ কেজি গাঁজা উদ্ধার, গ্রেপ্তার ১

মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে চাই: স্বাস্থ্যমন্ত্রী

মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে চাই: স্বাস্থ্যমন্ত্রী