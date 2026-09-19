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খুলনা

ডেঙ্গু রোগীদের জন্য কেসিসির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এক দিনের বেতনের অর্থে ৩০টি বেড

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
ডেঙ্গু রোগীদের জন্য কেসিসির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এক দিনের বেতনের অর্থে ৩০টি বেড
কেসিসির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এক দিনের বেতনের অনুদানে কেনা ৩০টি বেড চালু হয়েছে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। ছবি: আজকের পত্রিকা

খুলনা সিটি করপোরেশনের (কেসিসি) কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এক দিনের বেতনের সমপরিমাণ অর্থ অনুদান দিয়ে ডেঙ্গু রোগীদের চিকিৎসার জন্য ৩০টি বেড দেওয়া হয়েছে।

আজ শনিবার দুপুরে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থাপিত পৃথক দুটি ডেঙ্গু ইউনিটে চিকিৎসাসেবার জন্য এসব বেড প্রদান করেন খুলনা সিটি করপোরেশনের প্রশাসক নজরুল ইসলাম মঞ্জু।

জানা যায়, গত ১৩ সেপ্টেম্বর নগর ভবনে কেসিসি প্রশাসক নজরুল ইসলাম মঞ্জুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এক দিনের বেতনের সমপরিমাণ অর্থ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রতিটি বেড ২০ হাজার টাকা করে মোট ৩০টি বেড কিনতে ব্যয় হয়েছে ৬ লাখ টাকা।

বেড প্রদানকালে কেসিসি প্রশাসক নজরুল ইসলাম মঞ্জু বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী আগামী তিন মাস সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখলে বিদ্যমান পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ সম্ভব হবে। ডেঙ্গু সংক্রমণ প্রতিরোধে মশক নিধন ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করতে কেসিসির পক্ষ থেকে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে চিকিৎসাসেবার পরিধি বাড়াতেও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।’

নজরুল ইসলাম বলেন, স্বল্প আয়ের পরিবারের সদস্যদের সহজে প্রাথমিক চিকিৎসাসেবা দেওয়ার জন্য ছয়টি স্থানে ছয়টি বিনামূল্যের চিকিৎসাশিবির পরিচালনার পাশাপাশি নগর স্বাস্থ্য ভবনেও বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এদিকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উপপরিচালক ডা. সুজাত আহমেদ জানান, বর্তমানে ডেঙ্গু রোগীদের জন্য চারটি ওয়ার্ড চালু রয়েছে। হাসপাতালে বর্তমানে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত ২৫৮ জন রোগী ভর্তি আছেন।

বিষয়:

খুলনা জেলাডেঙ্গুখুলনা বিভাগখুলনাখুলনা সিটি করপোরেশন
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