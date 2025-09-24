Ajker Patrika
খুলনায় ট্রেনের ধাক্কায় পলিটেকনিক শিক্ষার্থীর মৃত্যু

খুলনা প্রতিনিধি
খুলনায় ট্রেনের ধাক্কায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের এক শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার সন্ধ্যায় খুলনা জংশন রেলওয়ে স্টেশনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শাকিল দিনাজপুরের বাসিন্দা রফিকুল ইসলামের ছেলে। তিনি খুলনার বৈকালী এলাকার একটি মেসে থাকতেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে দৌলতপুর রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির এসআই আজাদ রহমান বলেন, সন্ধ্যা ৭টা ১০ মিনিটের দিকে বেতনা কমিউটার ট্রেন বেনাপোল হতে খুলনা যাচ্ছিল। শাকিল রেললাইনের পাশ দিয়ে হাঁটছিলেন। তিনি ট্রেন আসার বিষয়টি টের পাননি। দ্রুতগামী ট্রেনটি তাঁকে ধাক্কা দিয়ে চলে যায়। এতে তাঁর মাথা ও শরীরের বিভিন্ন অংশে আঘাতপ্রাপ্ত হয় এবং ঘটনাস্থলে তাঁর মৃত্যু হয়।

পরবর্তী জংশন স্টেশনমাস্টার খবর দিলে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পরে ময়নাতদন্তের জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ (খুমেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়। দিনাজপুরে তাঁর পরিবারকে বিষয়টি জানানো হয়েছে।

বিষয়:

শিক্ষার্থীখুলনা জেলামৃত্যুখুলনা বিভাগখুলনাজেলার খবর
