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খুলনা

বাগেরহাটে ১০ হাজার ইয়াবাসহ নারী গ্রেপ্তার

বাগেরহাট প্রতিনিধি
বাগেরহাটে ১০ হাজার ইয়াবাসহ নারী গ্রেপ্তার

বাগেরহাটে ১০ হাজার ইয়াবাসহ এক নারী মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। আজ রোববার বিকেলে বাগেরহাট-পিরোজপুর মহাসড়কের বরকত ফিলিং স্টেশনসংলগ্ন এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার নুরজাহান বেগম (৪৬) পিরোজপুরের নাজিরপুর উপজেলার বৈচ্চাকাঠি (পশ্চিমপাড়া) এলাকার বাসিন্দা।

বাগেরহাট মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক শেখ মিজানুর রহমান জানান, অভিযানের সময় নুরজাহান বেগমের হাতে থাকা একটি ভ্যানিটি ব্যাগে তল্লাশি করে ৫০টি নীল রঙের জিপারযুক্ত পলিপ্যাকেটের ভেতর থেকে কমলা রঙের অ্যামফিটামিনযুক্ত ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। প্রতিটি প্যাকেটে ২০০টি করে মোট ১০ হাজার ইয়াবা ছিল। উদ্ধার করা ইয়াবার ওজন এক কেজি। অধিদপ্তরের হিসাবে, এসব মাদকের বাজারমূল্য প্রায় ৩০ লাখ টাকা। এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়েছে।

বিষয়:

বাগেরহাটইয়াবামাদকখুলনা বিভাগজেলার খবরমাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
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