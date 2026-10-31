খুলনায় সভাস্থলে পৌঁছানোর আগে ককটেল বিস্ফোরণ, জড়িতদের খুঁজছে পুলিশ

খুলনায় সভাস্থলে পৌঁছানোর আগে ককটেল বিস্ফোরণ, জড়িতদের খুঁজছে পুলিশ
জামায়াত নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় ঐক্যের লংমার্চের গাড়িবহর খুলনা নগরীর ফুলবাড়ী গেট এলাকায় পৌঁছানোর আগে সেখানে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। তবে এতে কেউ হতাহত হয়নি। পরে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে বিস্ফোরিত ককটেলের আলামতসহ একটি অবিস্ফোরিত ককটেল উদ্ধার করেছে।
আজ শনিবার বেলা সাড়ে তিনটার দিকে নগরীর ফুলবাড়ী গেট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলের পাশে জোটের নেতাদের পথসভার আয়োজন করা হয়।
পুলিশ ও স্থানীয়রা সূত্র জানায়, খুলনার শিববাড়ি মোড় থেকে ১১ দলীয় ঐক্যজোটের পথসভা শেষ করে নেতারা গাড়িবহর নিয়ে ফুলতলার উদ্দেশে যাত্রা করেন। গাড়িবহর ফুলবাড়ী গেট এলাকায় পৌঁছানোর আগে ৪-৫টি বিকট শব্দ শুনতে পান স্থানীয়রা। এরপর তাঁরা রাস্তায় নেমে আসেন।
পুলিশ এসে ঘটনাস্থল থেকে একটি অবিস্ফোরিত ককটেল এবং বিস্ফোরিত ককটেলের কিছু অংশ উদ্ধার করে। ঘটনার পর থেকে ওই এলাকায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যাপক নিরাপত্তা নেওয়া হয়।
খানজাহান আলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবুল বাসার বলেন, বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে ফুলবাড়ী গেট শহীদ মিনার রোডে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর থেকে নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়।
ওসি আরও বলেন, কারা এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত তাৎক্ষণিক শনাক্ত করা যায়নি। তবে ঘটনার পর থেকে তদন্তে নেমেছে পুলিশ।