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খুলনা

কুয়েট শিক্ষার্থী মাহিন নিখোঁজ, থানায় জিডি

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা
কুয়েট শিক্ষার্থী মাহিন নিখোঁজ, থানায় জিডি
মো. তাসরীব আহমেদ মাহিন। ছবি: সংগৃহীত

খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুয়েট) আইইএম বিভাগের ২০২০ ব্যাচের শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী মো. তাসরীব আহমেদ মাহিন (রোল নং: ১০১১০১৫) নিখোঁজ হয়েছেন। গতকাল রোববার সন্ধ্যায় কুয়েট ক্যাম্পাসের ফজলুল হক হল থেকে বের হওয়ার পর থেকে তিনি নিখোঁজ হন।

তিনি ফজলুল হক হলের আবাসিক ছাত্র। এ ঘটনায় থানায় সাধারণ ডায়রি (জিডি) করা হয়েছে। সোমবার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কুয়েটের পরিচালক (ছাত্র কল্যাণ) প্রফেসর ড. মো. হাসান আলী।

পরিচালক জানান, দীর্ঘ সময় ধরে শিক্ষার্থী মো. তাসরীব আহমেদ মাহিনের কোনো সন্ধান না পেয়ে সহপাঠীরা বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেন। এরপর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, সহপাঠী এবং স্বজনেরা তাঁকে খুঁজে বের করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

কুয়েটের পরিচালক (ছাত্র কল্যাণ) প্রফেসর ড. মো. হাসান আলী বলেন, এ বিষয়ে থানায় জিডি করা হয়েছে। পুলিশ সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে। তবে, তাঁর মোবাইল ফোনটি বন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। মোবাইল ট্র্যাকিংয়ে বারবার তাঁর অবস্থান বা লোকেশন পরিবর্তন হচ্ছে বলে তিনি পুলিশের উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছেন।

খবর পেয়ে তাঁর বাবা মো. মোখলেছুর রহমান ক্যাম্পাসে এসেছেন। তিনিও খোঁজ করছেন। তবে, শিক্ষার্থী মাহিন পারিবারিক কারণে বেশ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিল বলেও জানিয়েছেন তিনি।

এদিকে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ, তথ্য ও প্রকাশনা ডিভিশনের পাবলিক রিলেশনস অফিসার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) শাহেদুজ্জামান শেখ স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে নিখোঁজ ওই শিক্ষার্থীর সন্ধান চেয়ে বলা হয়েছে ওই শিক্ষার্থীর ব্যবহৃত মোবাইল নম্বর: ০১৮১০-৫১৯২৩৯।

যদি কোনো সহৃদয় ব্যক্তি তাঁর সন্ধান পেয়ে থাকেন অথবা তাঁর অবস্থান সম্পর্কে কোনো তথ্য জেনে থাকেন, তাহলে অনুগ্রহপূর্বক নিম্নোক্ত নম্বরগুলোর যেকোনো একটিতে দ্রুত যোগাযোগ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

যোগাযোগ-পরিচালক (ছাত্র কল্যাণ), কুয়েট (প্রফেসর ড. মো. হাসান আলী): ০১৬৪৩-৭৬৩৩২৫

নিখোঁজ শিক্ষার্থীর বাবা (মো. মোখলেছুর রহমান): ০১৭১২-২৭৬৬৯৮

আপনার দেওয়া সামান্য তথ্য একজন শিক্ষার্থীকে তাঁর পরিবার ও স্বজনদের কাছে নিরাপদে ফিরিয়ে আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিষয়:

শিক্ষার্থীখুলনা জেলাখুলনা বিভাগখুলনাকুয়েট
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