খুলনায় সন্ত্রাসী ইমন অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার

খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের দৌলতপুর থানার একটি দল মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের সহায়তায় শীর্ষ সন্ত্রাসী ইমন হাওলাদার ওরফে গজাল ইমনকে (২৩) গ্রেপ্তার করেছে।
তাঁর স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে কিছু অস্ত্র উদ্ধার করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে সাতটি মামলার রেকর্ড পাওয়া গেছে।
খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এতে বলা হয়, গতকাল শনিবার রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রায়েরমহল এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে শীর্ষ সন্ত্রাসী ইমন হাওলাদার ওরফে গজাল ইমনকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গজাল ইমন নগরীর দৌলতপুর মহেশ্বরপাশা বুচিতলা এলাকার আলমগীর হোসেনের ছেলে।
গ্রেপ্তার ইমনকে জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে মহেশ্বরপাশা কার্তিককূল উত্তর ঘোষপাড়া এলাকা থেকে আজ ভোর সাড়ে ৪টার দিকে অভিযান চালিয়ে দুটি ওয়ান শুটারগান, একটি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন, এক রাউন্ড পিস্তলের কার্তুজ ও চার রাউন্ড ওয়ান শুটারগানের কার্তুজ উদ্ধার করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
